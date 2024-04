Le chiffre fou qui symbolise le craquage de l'Union en Playoffs

Rien ne va plus pour l'Union Saint-Gilloise depuis le début des Champions Playoffs. Quatre défaites en autant de rencontres et le titre qui commence à s'envoler...

En perdant à domicile face au Club Bruges ce dimanche, l'Union Saint-Gilloise a signé un quatrième revers de rang dans ces Champions Playoffs qui ne semblent absolument pas leur réussir.

Une véritable catastrophe pour les Bruxellois qui repassent désormais troisièmes du classement et sont donc derrière leurs adversaires du jour et le Sporting d'Anderlecht. Tout se tient un trois points mais on se demande à quelle moment l'Union va-t-elle réagir ?

L'Union a gaspillé son avance sur le Club

Et il ne faut pas oublier que Genk est derrière l'USG au classement en embuscade avec un petit point de retard et compte trois victoires et un partage depuis le début des PO1.

19 : un chiffre qui pourrait symboliser le craquage de l'Union Saint-Gilloise depuis le 1er avril. Car c'est le nombre de points d'avance qu'elle avait au moment du coup de sifflet final de la phase classique sur le Club.

Et même si ceux-ci ont été divisés par deux, les Brugeois qui ont le même bilan de Genk ont totalement renversé la situation alors que personne n'aurait voulu miser sur eux compte tenu de la fin de saison catastrophique sous Ronny Deila.