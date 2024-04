"À choisir entre la finale de la Conference League et le titre ?" : la fin de saison folle du Club de Bruges

Le Club de Bruges est comme un cauchemar récurrent qui revient hanter l'Union Saint-Gilloise à chaque fin de saison. Les Blauw & Zwart ont dépassé l'USG au classement et vivent une fin de saison incroyable.

Quelle incroyable fin de saison pour le Club de Bruges. Relégués à 19 points de l'Union avant la division des points, les Blauw & Zwart sont maintenant... 2e au classement. Devant cette même Union, qui vit un enfer (0/12). "Oui, on est 2e, mais où était l'Union il y a quelques semaines ? Le classement ne veut rien dire", calme Denis Odoi au micro d'Eleven DAZN après le match.

"Ce n'était pas un match facile aujourd'hui. Il faut respecter l'Union, ce qu'ils ont fait pendant la saison. On savait que donner 90% n'aurait pas été suffisant", souligne Odoi. "Nous revenons de loin, c'est vrai, mais rien n'est fait".

Le latéral brugeois n'a "pas vu" le but gag inscrit par Hugo Vetlesen, mais regrettait son expulsion. "C'est un peu bête, il rate son geste puis veut se rattraper. C'est dommage, mais on a un noyau large et solidaire", relativise-t-il. "Parfois, à 10, c'est plus facile parce que tu dois moins réfléchir, il faut courir et se donner, c'est tout".

Un titre... ou deux pour Bruges ?

Le FC Bruges est désormais un réel candidat au titre, avec seulement deux points de retard sur Anderlecht. Le tout, quelques jours après avoir validé son ticket pour les demi-finales de la Conference League. Une superbe semaine pour les Gazelles... qui en veulent plus, assure Denis Odoi.

"Oui, c'est une super semaine... Mais je préfère une super saison", sourit l'international ghanéen. "Et si je dois choisir entre une finale européenne et le titre de champion de Belgique ? Une finale, ce n'est rien. Ce qu'on veut, c'est des titres". Et Bruges peut encore en glaner deux cette saison !