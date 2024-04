Christian Burgess s'est lâché : "Bien sûr qu'ils ont validé le but, c'est Bruges..."

Christian Burgess n'était vraiment pas content après la défaite de l'Union face à Bruges. En plus de s'en prendre à la presse, il n'a pas hésité à tacler l'arbitrage.

Christian Burgess n'a pas mâché ses mots au sujet de l'arbitrage après la rencontre. Le défenseur central n'était pas d'accord avec la décision de valider le but de Hugo Vetlesen.

"Anthony veut dégager le ballon et Vetlesen le gêne. Selon moi, il était trop près", estime Burgess au micro de Eleven DAZN après la rencontre. "Je ne connais pas exactement les règles, mais je ne pense pas qu'il soit autorisé à faire ça".

Il s'avère qu'en réalité, Hugo Vetlesen n'a pas enfreint le règlement, et que le but est bien valide. Mais Christian Burgess va plus loin : "L'arbitre et le VAR ont décidé que le but était valide. Bien sûr qu'ils ont décidé ça, c'est le Club", lâche l'Anglais.

Des propos qui pourraient bien valoir une sanction au défenseur de l'Union Saint-Gilloise, et qui confirment la tension qui règne actuellement au club.