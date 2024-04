Igor Thiago a enfin marqué avec Bruges, trois mois après son dernier but : "C'est ce qu'on récolte quand on lui fait confiance"

Igor Thiago a inscrit son premier but depuis près de trois mois, contre le Racing Genk. Un grand soulagement pour l'attaquant brésilien.

La soirée du Club de Bruges ne pouvait pas être plus réussie. Les Brugeois se sont largement imposés contre le Racing Genk (4-0) et ont vu leur meilleur buteur, Igor Thiago, trouver le chemin des filets pour la première fois depuis près de trois mois, soit onze matchs. Sa dernière réalisation remontait au 30 janvier, contre Courtrai.

"Nous n'avons jamais perdu confiance en lui et voilà ce que l'on récolte en retour. Même sans marquer, Thiago est toujours très important pour l'équipe, avec les nombreux espaces qu'il crée autour de lui" se réjouissait Nicky Hayen en conférence de presse.

"C'est quelqu'un qui maintient toujours la bonne ambiance dans le groupe et qui est toujours de bonne humeur. Il essaye constamment de donner son maximum et on voit de quoi il est capable. C'est bien plus agréable pour lui quand il peut marquer un but."

Une prestation référence pour le Club de Bruges contre le Racing Genk

C'est dès la première période que le Club s'est mis sur les bons rails, avec l'ouverture du score de Ferran Jutgla juste après le petit round d'observation (6e). En seconde mi-temps, les Brugeois se sont mis à l'abri.

"Nous avons joué de manière très mature. Nous avions un plan et les joueurs l'ont parfaitement respecté. Tant au niveau de l'organisation que du jeu avec ballon, nous avons fait preuve de qualité. Les garçons avaient encore envie d'aller de l'avant et d'alourdir le score. C'est comme ça qu'il faut aborder les matchs de Champions Play-Offs, à 100% dès la première seconde. C'est ce qu'on a su faire ce soir" se contentait le T1 pour conclure sa conférence de presse.