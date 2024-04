Petite catastrophe pour Bruges dans le dossier du nouveau stade

Le dossier du futur stade du FC Bruges en est au point mort et le restera encore quelque temps. Le conseil d'état a en effet confirmé le rejet du permis environnemental demandé par le Club.

En février 2023, la Région flamande s'était pourvue en cassation après que le Conseil pour les litiges ait rejeté le permis de construire pour le futur stade du Club de Bruges. Ce rejet était basé sur deux motifs.

D’une part, une infraction au règlement sur le stationnement avait été constatée et, d’autre part, les réclamations des riverains visant l’efficacité du plan de mobilité n’avaient pas été assez rigoureusement évaluées, rappelle Het Laatste Nieuws.

Le pourvoi en cassation de la Région Flamande a cette fois été rejeté par le Conseil d'état, qui estime le recours non-fondé. Le pourvoi était basé sur les deux motifs du refus initial, mais un seul de ceux-ci suffit quoi qu'il en soit à invalider le permis environnemental nécessaire, rappelle le Conseil d'état.

En novembre 2023, le Club de Bruges et la Ville avaient quoi qu'il en soit commencé à travailler sur un nouveau dossier, basé sur les commentaires émis lors du rejet initial.

"Le Club de Bruges n'est pas resté les bras croisés pendant tout ce temps et n'a pas attendu une décision du Conseil d'Etat, mais a déposé une nouvelle demande de permis environnemental début novembre 2023. Cette procédure est toujours en cours et nous espérons obtenir un nouveau permis d'environnement au plus tard le 19 juin", déclare ainsi le FC Bruges sur son site officiel, déclarant prendre bonne note de la décision du conseil d'Etat.