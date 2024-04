Avec Nicky Hayen, le Club de Bruges a l'occasion d'apprendre de ses erreurs des années précédentes

Le Club de Bruges a battu le KRC Genk ce mercredi (4-0). Les Brugeois talonnent désormais Anderlecht au classement.

Qui aurait cru cela il y a quelques semaines ? Personne ou presque, assurément. Le Club de Bruges est totalement métamorphosé et vient d'aligner 4 victoires d'affilée en Champions Play-offs.

Les Blauw en Zwart sont désormais clairs sur leurs intentions : les voilà candidats au titre. Leur saison européenne n'est pas non plus terminée. Doubles vainqueurs du PAOK en quarts de finale de Conference League, ils sont désormais qualifiés pour les demi-finales d'une compétition européenne. Une première depuis plus de 30 ans.

L'éclaircie Nicky Hayen après la grisaille Ronny Deila

Peu de choses laissaient présager que Bruges allait se relever de la sorte, pourtant. Il y a seulement un gros mois, les Blauw en Zwart étaient à la traîne en championnat et venait de se qualifier in extremis pour les quarts de finale de la Conference League après avoir renversé la situation face à Molde.

L'entraîneur Ronny Deila ne bénéficait de plus assez de crédit aux yeux de la direction. Malgré une impressionnante série d'invincibilité en championnat entre novembre et février, le fond de jeu développé par le Norvégien avait été de maintes fois décrié, ainsi que son utilisation de certains joueurs.

L'élimination en demi-finales de la Coupe de Belgique face à l'Union après avoir gagné 2-1 à l'aller a été l'un des éléments déclencheurs. Bruges a décidé de remlplacer Deila par le coach de ses U23, Nicky Hayen.

Un pari risqué, certains pensaient même que Bruges n'allait pas avoir grand-chose à jouer dans ces Play-offs et cette fin de saison. Et pourtant... Les Brugeois impressionnent à nouveau. Certains joueurs, muets sous Deila, sont totalement revigorés. Le meilleur exemple ? Michal Skoras, qui est titulaire indiscutable depuis le départ de Deila et a encore montré ce mercredi face à Genk son énorme importance.

Bruges doit apprendre de ses erreurs...en prolongeant Nicky Hayen ?

Les choix d'entraîneurs ces dernières saisons à Bruges ont souvent posé question. Après le départ d'Alfred Schreuder, les dirigeants ont décidé de nommer Carl Hoefkens. Malgré de très bons résultats notamment en Ligue des Champions, il a été remercié à la mi-saison. Son remplaçant Scott Parker n'aura tenu qu'une dizaine de matchs.

Rik De Mil, fort de plusieurs années de travail aux côtés des jeunes à Bruges, a repris le flambeau et avait redressé la situation dans les Play-offs.

Cette saison, les dirigeants ont décidé de ne pas prolonger à la tête des A et de nommer Ronny Deila, qui sortait d'une belle saison avec le Standard. Une nouvelle fois, ce choix n'a pas été judicieux.

Dans quelques semaines, la direction devra faire un choix concernant Hayen. Le prolonger devrait être à leurs yeux une priorité, au vu de son travail et son impact sur l'équipe. Ainsi, elle apprendrait de ses erreurs des années précédentes, à nommer un entraîneur ne connaissant pas bien le Club plutôt qu'un homme partageant la même forte ADN.

C'est peut-être ainsi que Bruges reviendra au sommet du football belge. Car quand Bart Verhaeghe critique le travail de Ronny Deila et son échec, c'est lui-même qu'il discrédite...