Un Balikwisha agacé par son équipe : "On est top 3 voire top 2 en Belgique si on se donne à fond, ça me frustre"

L'Antwerp s'est incliné à la maison face à Bruges, après une rencontre à deux visages. Le Great Old a été mené de trois buts.

Buteur sur le 2-3 de l'Antwerp, Michel-Ange Balikwisha ne cachait pas sa frustration après la performance à deux visages de son équipe. "On commence assez bien ce match, on les fait un peu douter, puis on encaisse et on lâche complètement l'affaire. Ca m'a vraiment frustré", lance l'attaquant anversois au micro de DAZN.

"J'ai demandé à l'équipe de réagir et on y est parvenu. On l'a bien vu, à 2-3, Bruges ne jouait plus. C'était possible d'aller chercher ce point", estime Balikwisha. "Mais en réalité, c'est comme ça qu'on doit jouer tout le temps". Pour l'ancien Rouche, l'Antwerp ne se donne pas toujours à 100%.

"On fait partie du top 3, voire du top 2 dans ce championnat, sans manquer de respect à personne, si on se donne à fond. Avec notre public, l'Antwerp devrait être imbattable à domicile", insiste Michel-Ange Balikwisha. "Maintenant, on va devoir tout donner jusqu'à la fin pour le prouver".

Balikwisha lui-même est décisif pour la deuxième semaine d'affilée, une belle réussite. "Je reviens de très loin, ceux qui me sont proches le savent. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis d'être encore décisif, je suis très content", se réjouit-il.

La semaine prochaine, le Matricule 1 reçoit La Gantoise, l'un de ses concurrents pour un ticket européen. L'objectif sera clair : prendre les trois points et se racheter devant ce public dont une partie est partie à la pause ce dimanche devant le spectacle proposé pendant les premières 45 minutes...