Janssen lucide après la défaite de l'Antwerp : "Bruges fait une excellente première mi-temps, il faut le reconnaître"

0-3 à la pause, 2-3 final : l'Antwerp sombre à domicile face au Club de Bruges malgré la réaction menée par Janssen (1 but, 1 passe).

Vincent Janssen, auteur d'un but et d'une passe décisive n'a pu empêcher la défaite de l'Antwerp contre le Club de Bruges 2-3. Malgré une réaction des Anversois en seconde période après un 0-3 à la pause, le Néerlandais reste lucide : "Au final, nous avons bien réagi et je suis fier de la seconde mi-temps. Nous nous sommes vraiment battus ensemble." a déclaré l'attaquant sur DAZN.

Le buteur reconnaît sans détour la domination brugeoise en première période : "Ils ont fait une excellente première mi-temps, il faut le reconnaître. Ils nous ont vraiment mis la pression."

Plus critique, Janssen pointe les erreurs à rectifier : "Nous devons regarder ces moments où nous n'avons pas fait les choses correctement, surtout en première mi-temps." Une volonté de faire mieux pendant ces Play-offs.

L'international néerlandais garde cependant une vision tournée vers l'avenir : "Il faut regarder vers l'avenir, il y a des moments où il faut absolument s'améliorer." Une philosophie qui pourrait guider l'Antwerp pour la suite des play-offs.

Le prochain match s’annonce déjà décisif pour l'Antwerp, qui recevra la Gantoise. Deux équipes en quête de leur première victoire en Play-Offs Champions, et qui feront tout pour éviter un 0/9.