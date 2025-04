Hans Vanaken se retourne contre ses supporters après la frayeur du Club de Bruges contre l'Antwerp

Il a encore fait très chaud pour le Club de Bruges dimanche après-midi, malgré une avance de 0-3 à la mi-temps contre l'Antwerp. Un certain chant du public n'a pas non plus aidé, selon Hans Vanaken.

Le Club de Bruges a débuté les play-offs de la meilleure manière, enchaînant deux victoires contre Anderlecht et l'Antwerp. Pourtant, la rencontre de dimanche contre les Anversois ne s’est pas déroulée sans accroc... En première mi-temps, tout a souri aux Brugeois. Face à une équipe anversoise trop passive, ils ont exploité chaque erreur pour s’offrir un confortable 0-3 avant la pause. Un score sans appel qui laissait présager une soirée tranquille. Mais le scénario a basculé en seconde période. Vincent Janssen a réduit l’écart (1-3) d’un but presque inattendu, insufflant un nouvel élan à l'Antwerp. Michel-Ange Balikwisha a ensuite marqué le 2-3, plongeant la rencontre dans un final haletant. Interrogé après le match, Hans Vanaken a reconnu des regrets : "À la mi-temps, nous voulions marquer un quatrième but pour les achever mentalement. Mais des pertes de balles inutiles ont tout compliqué, comme si la tension du stade nous avait submergés." Le capitaine brugeois a aussi évoqué l’impact des chants des supporters : "Quand nos fans crient "C’est un match d’entraînement", cela s’insinue dans les esprits et provoque des relâchements." Une analyse lucide sur les dangers de la déconcentration, malgré une victoire au goût mitigé.