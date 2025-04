Le coach de l'Antwerp, Andries Ulderink, réagit de façon surprenante après la défaite contre le Club Bruges : "Ça peut sembler un peu étrange, mais..."

L'Antwerp n'a pas réussi à s'imposer face au Club de Bruges dimanche. Les Blauw en zwart ont été nettement supérieurs en première période, mais les Anversois ont bien réagi après la pause.

L'Antwerp avait démarré la rencontre sur une note faible, et après une perte de balle maladroite au milieu de terrain, Feran Jutgla avait rapidement ouvert le score en contre. Ardon Jashari et Christos Tzolis ont ensuite permis au Club de Bruges de rentrer aux vestiaires avec une avance de 3 buts

Cependant, l'entraîneur de l'Antwerp, Andries Ulderink estimait que son équipe avait bien débuté la partie. "Ça peut sembler un peu étrange, mais je pense que nous n'avons pas si mal commencé. Nous étions plutôt bien positionnés avec un bon pressing. Mais je pense que les 25 premières minutes ont été une leçon sévère sur les moments de transition de Club de Bruges" a-t-il déclaré après le match.

"Ils en ont profité pleinement, et je pense que nous avons parfois été très mal positionnés" a-t-il ajouté. Les buts encaissés sont venus trop facilement, mais c'est le troisième qui a posé le plus de problèmes à Ulderink. "Je suis vraiment déçu par le troisième but encaissé. Là, toutes les consignes que nous avions données ont été ignorées par l'équipe. J'en suis très déçu."

"Les dix premières minutes après la pause, nous n'avons pas pu mettre de pression sur Club de Bruges. Mais après notre premier but, il y a eu plus d'envie et d'engagement dans l'équipe. Là, on a vu que nous pouvions réaliser de bonnes choses."

"Après le 2-3, il s'agissait de se battre, d'espérer et de jouer pour égaliser. Malheureusement, cela n'a pas été possible. Cependant, nous pouvons et devons retenir beaucoup de points positifs sur le prochain match. Ce que nous avons montré dans le dernier quart d'heure de la deuxième mi-temps était tout simplement très bon" a-t-il conclu sur une note positive.