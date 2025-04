Anderlecht enchaîne et enfonce La Gantoise : 7 points d'avance à la 4e place et le plein de confiance à une semaine de la finale

Anderlecht s'est totalement relancé dans ces Playoffs : avec un 6/6, ils sont solidement installés à la quatrième place. La Gantoise a été moins mauvaise que jeudi, mais encore insuffisante.

L'adage a beau parler de jamais deux sans trois, on imaginait tout de même difficilement La Gantoise être ridiculisée trois fois d'affilée dans les grandes largeurs, dont acte : les Buffalos ont relevé la tête ce dimanche contre le RSC Anderlecht, et n'avait pas encore encaissé après 45 minutes.

Mieux : les meilleures occasions étaient gantoises, à l'exception d'un premier face-à-face perdu par Dolberg devant Vandenberghe (7e) sur un bon ballon de Hazard. Hyllarion Goore inquiétait lui aussi Coosemans (19e), d'une tête qu'on aurait cru anodine.

Il y a de l'intensité côté gantois, énormément de tentatives de combinaisons - un peu trop - côté anderlechtois. Gand ne s'embarrasse pas de ces fioritures : Brown envoie une lourde frappe que Coosemans repousse péniblement (27e). C'est faiblard, mais dans le jeu, le RSCA est au-dessus, même si ni Maamar ni Hazard ne trouvent le cadre.

Anderlecht remercie Samoise

Au retour des vestiaires, le RSCA sera toutefois particulièrement à côté de ses pompes. Un centre de Araujo dans le dos de Maamar (47e), une glissade de Hey qui profite presque à Goore (50e) et enfin une grossière erreur de Coosemans sur une passe en retrait (55e) offrent autant d'occasions à Gand de prendre l'avantage, sans succès.

Autant dire qu'Anderlecht peut remercier Matisse Samoise : sur une belle accélération d'un Edozie bien en jambes dans cette seconde période, le Buffalo prend son second carton jaune (61e). Dans la foulée, Verschaeren trouve la latte (63e)... mais il faut aussi que Simic corrige une erreur de Hey, pris de vitesse par Gudjohnsen, pour éviter le 1-0 (65e).

Les centres anderlectois se multiplient, en vain, mais c'est de Leander Dendoncker que la solution viendra. Trouvé dans le rectangle, il se retourne et envoie une belle petite frappe à ras-de-terre hors de portée de Vandenberghe (76e, 0-1). Ce sera suffisant, mais le RSCA peut encore remercier Coosemans qui, sur une grossière erreur de Simic, doit s'employer (79e). Malgré une énorme occasion de Dolberg (90e), pas dans un aussi bon jour que jeudi, le score ne bougera plus. Les Mauves prennent le large à la 4e place et se mettent en confiance à une semaine de la finale.