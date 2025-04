Silvio Proto pas totalement convaincu par Anderlecht : "La performance n'était pas waw"

Silvio Proto s'est exprimé sur les dernières performances d'Anderlecht. Entre motifs d'espoir et appels à la prudence, l'ancien gardien garde un regard lucide sur la fin de saison des Mauves.

Chroniqueur dans l'émission Dans le vestiaire, Silvio Proto, ancien gardien emblématique d'Anderlecht a posé un regard lucide sur les dernières prestations des Mauves en Champions' Play-offs. S'il constate des signaux positifs, il invite aussi à garder la tête froide.

Proto a d'abord mis en avant les bonnes nouvelles du moment. "Hazard et Dendoncker sont en pleine forme, et la défense reste solide sans encaisser de but", a-t-il résumé. Une base rassurante qui nourrit logiquement l'optimisme du côté du Lotto Park.

Mais l'ancien capitaine ne s'enflamme pas pour autant. "La performance d'Anderlecht n'était certainement pas waw. Ils n'ont fait la différence qu'une fois en supériorité numérique", a-t-il pointé. Un rappel que les succès récents doivent encore être relativisés.

Proto a également salué l'orgueil de La Gantoise, capable de relever la tête après deux cinglants 5-0 encaissés. "Gand a bien réagi pour moi après ces deux lourdes défaites", a-t-il ajouté.

Pour rêver d'un titre ou d'une place européenne, les Mauves devront encore prouver qu'ils peuvent dominer même sans circonstances favorables.