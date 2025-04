Prêté par Aston Villa, que va faire Leander Dendoncker ? "J'ai peu de contacts..."

L'avenir de Leander Dendoncker est encore très incertain. Le milieu de terrain d'Anderlecht ne peut d'ailleurs pas encore dire grand-chose à ce sujet pour le moment.

Depuis son retour à Anderlecht, Leander Dendoncker n'a pas toujours eu la tâche facile. Mais au fil des rencontres, et surtout dans ces Playoffs, il monte en puissance et a même inscrit son deuxième but ce dimanche contre Gand.

La question de savoir s'il évoluera toujours au Lotto Park la saison prochaine reste en suspens, alors qu'il est prêté par Aston Villa avec une option d'achat dans son contrat. Une option très élevée, selon la plupart des sources.

Il semble donc peu probable qu'Anderlecht exerce cette option. Dendoncker lui-même reste évasif quant à son avenir. "Je ne peux rien dire à ce sujet pour le moment. C'est un cliché, mais je n'y réfléchirai qu'après la saison. Mon objectif est de me concentrer sur les play-offs et la finale de la Coupe", déclarait-il devant la presse ce dimanche.

Le Diable Rouge poursuit ensuite : "C'est agréable d'être proche de ma famille. Mais nous étions aussi heureux de vivre en Angleterre. Nous avons toujours une maison là-bas". Leander Dendoncker le reconnaît : il n'a pas énormément de contacts avec Aston Villa.

"Ils demandent de mes nouvelles en cas de petite blessure. Mais sinon, nous avons peu de contacts. Il me reste un an de contrat. Nous verrons ce qu'il adviendra", conclut Dendoncker.