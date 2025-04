Un air d'Anderlecht à Westerlo : "Je commence à trouver mon rythme"

Westerlo compte quelques joueurs ayant un passé à Anderlecht. Islam Slimani, à 36 ans, n'est pas encore complètement usé et Amando Lapage commence également à trouver son rythme en Campine.

Islam Slimani, 36 ans, a été l'un des buteurs de Westerlo contre son ancien club, le KV Malines. "Je trouve qu'on a bien joué. Nous devons jouer chaque match avec assez d'intensité et donner le maximum. Lorsque vous jouez les Europe Playoffs, l'ambition est toujours de décrocher un ticket européen. Nous avons également beaucoup de jeunes joueurs en pleine progression."

L'Algérien espère encore marquer quelques buts et obtenir des victoires lors de ces play-offs. "Est-ce que ma montée est un signal au coach pour jouer plus souvent avec deux attaquants? Non, je suis là pour aider le club." Il était évident que ça cliquait bien avec Frigan sur le terrain. Pourrait-on les revoir à deux dès le départ ? "C'est possible. Ils se sentent à l'aise ensemble", reconnaissait Timmy Simons.

Simons veut voir Slimani plus souvent dans la surface

"Islam joue très bien entre les lignes", apprécie Simons. "Avec lui sur le terrain, il est important de changer de côté rapidement. Il doit également être dangereux dans la surface. C'était un peu insuffisant ces dernières semaines. Il peut nous apporter quelque chose dans le jeu, mais je veux aussi le voir dans la surface. C'est une possibilité de les aligner tous les deux. Je verrai comment ils se présentent cette semaine."

Slimani n'est pas le seul ex-Mauve à Westerlo : Amando Lapage est arrivé de Neerpede cet hiver. Il a cependant dû attendre longtemps pour avoir sa chance de jouer. "Je dois être honnête: la concurrence est assez forte ici. Je savais en venant à Westerlo que je devais me mettre à niveau. Ce n'était pas facile au début. J'ai toujours été habitué à Anderlecht, donc c'était une période d'adaptation."

Lapage s'est adapté à Westerlo

Lapage estime avoir bien survécu à cette période d'adaptation. "J'ai joué un match à Anderlecht, et quatre à Westerlo depuis. C'est un tout autre environnement, mais tout est très professionnel à Westerlo. L'intention est la même: essayer de gagner chaque match et jouer sur nos qualités. Si nous devons jouer les barrages pour l'Europe contre Anderlecht ? Hé bien, nous verrons bien !".