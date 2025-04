"Cette équipe ne ressemble plus à rien" : un ancien Diable Rouge dresse un constat alarmant sur un grand club

Face à La Gantoise, Anderlecht a engrangé de la confiance en enchaînant deux victoires 5-0 et 0-1, même si cela semble surtout lié à la faiblesse des Buffalo's.

Les Champions' Play-offs avancent clairement à deux vitesses, avec d'un côté Genk, l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges, engagés dans la lutte pour le titre, et de l'autre, La Gantoise, Anderlecht et l'Antwerp qui se battent pour la quatrième place.

Mais selon Marc Degryse, même parmi ce deuxième groupe, une équipe semble complètement à l'arrêt. Anderlecht s'est imposé 0-1 sur le terrain de La Gantoise, mais pour Degryse cette victoire est surtout due à la faiblesse des Buffalo’s.

"Anderlecht a réussi à garder sa cage inviolée pour la troisième fois consécutive contre La Gantoise. Mais est-ce vraiment le genre de statistique qui va donner l’élan mental nécessaire à Hasi et son équipe pour aller chercher la Coupe ? Honnêtement, c’est surtout parce que cette équipe de Gand ne ressemble plus à rien", a-t-il déclaré dans Het Laatste Nieuws.

"Eux aussi gardent leur cage inviolée... mais à l'autre bout du terrain !", a poursuivi Degryse, pointant une statistique frappante : "La Gantoise n’a inscrit qu’un seul but depuis le début de ces Play-offs. Un seul."

Degryse attend donc avec plus d'intérêt la rencontre de jeudi prochain sur la pelouse de l’Antwerp. "Si Anderlecht parvient aussi à obtenir un bon résultat là-bas, alors oui, je serai convaincu qu'ils sont mentalement prêts pour la finale de la Coupe", a-t-il conclu.