L'indécision jusqu'au bout : l'Union a défendu sa première place bec et ongles

Le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise ont partagé (0-0). Les Unionistes conservent ainsi leur première place.

Trois jours après la victoire de l’Union Saint-Gilloise au Club de Bruges, les deux équipes se retrouvaient pour la revanche au Parc Duden. L’enjeu était de taille : car entre voir l’Union prendre quatre points d’avance en tête du classement ou voir Bruges reprendre deux unités d’avance sur son adversaire, la différence était énorme.

L'Union en résistance

Au niveau des compositions, quelques absences notables étaient à signaler. Côté unioniste, pas d’Alessio Castro-Montes, unique buteur de la victoire au Jan Breydelstadion : c’est Ousseynou Niang qui retrouve sa place à gauche. Au Club de Bruges, c’est Simon Mignolet qui brillait par son absence : Nordin Jackers a logiquement repris sa place et sa casquette pour faire face au torride soleil bruxellois. Autre changement, le retour de Romeo Vermant sur le banc. Pas pour faire place à Gustaf Nilsson, mais pour permettre à Ferran Jutgla de retourner dans l’axe et de libérer le flanc à Chemsdine Talbi.

Cela a eu des conséquences sur la physionomie de la rencontre : beaucoup plus prompt à profiter des espaces entre les pistons et le trio axial unioniste, le Club de Bruges s’est créé beaucoup plus d’occasions que jeudi. Entre quelques reprises manquées de Jutgla, un ballon sauvé à même la ligne de but par Machida et bien d’autres situations dangereuses, l’Union a dû s’en remettre à un pied ou une jambe (souvent celle de Kevin Mac Allister) qui traînaient pour garder la tête hors de l’eau.

Dans l’autre rectangle, la première occasion des protégés du Parc Duden est tombée après une demi-heure, sur un rush de Promise David pas loin de rappeler celui de la première journée des Playoffs contre l’Antwerp. Mais sans personne pour déchirer son maillot, le Canadien n’est pas allé au bout, tirant juste à côté du but de Jackers. Pour le reste, Joël Ordonez s’est montré imprenable éloigner les locaux de son territoire, 0-0 au repos.

Un changement à la pause, la montée de Mohammed Fuseini pour Promise David. Mais la première occasion du deuxième acte était brugeoise, et elle était immense. Après avoir éliminé Burgess dans l’axe, Hans Vanaken a servi Talbi face à Moris, qui a joué les pompiers de service. Sauf que le ballon est revenu à Talbi, qui a placé à côté.

Malgré quelques situations et la sortie le nez en sang de Kevin Mac Allister le nez en sang après un solide coup de jambon, le score n'évoluera plus. Statu quo en tête du classement, l'Union sort de ce match satisfait du point obtenu pour rester une unité devant les Brugeois.