LIVE : Gand et Anderlecht se neutralisent (0-0)

A une semaine de la finale de la Coupe, Besnik Hasi n'a plus de temps à perdre. Il doit enchaîner maintenant qu'il semble avoir trouvé la bonne formule.

Est-ce enfin le onze de base que Besnik Hasi cherchait depuis son arrivée ? La victoire contre Gand n'a pas été due qu'à la faiblesse adverse : les automatismes anderlechtois se sont mis en place au fil du match. On peut donc imaginer que l'entrejeu, notamment, reste le même - Hazard, Dendoncker, Verschaeren.

Devant, Huerta et Edozie ont plutôt convaincu, même si voir Angulo reprendre sa place est également fort possible. Dolberg, bien sûr, a rassuré tout le monde avec son fantastique quadruplé.

Et derrière ? Le duo Hey-Simic prend ses marques et même un retour de Vertonghen ne devrait pas changer les choses. Maamar et N'diaye, en l'état actuel des choses, les encadreront.

Le onze probable du RSC Anderlecht :

Coosemans / N'diaye - Hey - Simic - Maamar / Dendoncker - Verschaeren - Hazard / Huerta - Dolberg - Edozie