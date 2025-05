Odoi encore exclu, un buteur de 16 ans : Anderlecht assure presque l'Europe en dominant l'Antwerp !

Besnik Hasi avait décidé de faire tourner, et il a bien fait : les remplaçants ont fait le plein de confiance en allant humilier l'Antwerp au Bosuil.

Tout était réuni pour qu'on vive une piètre après-midi de football au Bosuil ce jeudi : un Antwerp au style peu chatoyant, un Anderlecht au onze totalement remanié avant la finale de la Coupe, et une chaleur écrasante qui frappe les organismes.

Sans surprise, donc, le spectacle ne sera pas brillant. Le manque de rythme de certains (ou le stress, dans le cas de Marco Kana dont ce sont les premières minutes en A cette saison) se voit : Foket est souvent pris dans le dos, Kana laisse filer Bayo qui n'en profite pas (5e), Vazquez et Goto devant sont à la peine.

Le Bosuil n'a pas vibré

Seul Angulo, désormais assez fréquemment titulaire, se montre vif et force Lammens à une intervention approximative (12e) ; Leoni ne récompense pas un bel appel de Vazquez (30e). Le rythme est bas. Le niveau de l'Antwerp aussi : Kerk comme Chery multiplient les grosses erreurs techniques.

Mais les plus grosses occasions sont pour le Great Old : Bayo frappe sur Coosemans (39e), Balikwisha est seul au second poteau sur un corner et Augustinsson doit sauver le 1-0 (45e+1).

Le match reprend sur le même rythme au retour des vestiaires, avec deux changements : Foket et Kana, franchement pas à l'aise, sont remplacés par Lucas Hey et Ali Maamar. Changement gagnant pour Hasi : c'est Maamar qui, d'un très joli centre, va chercher Keisuke Goto au premier poteau sur la première occasion d'Anderlecht (0-1, 55e). Le Japonais exulte... et se blesse en célébrant.

La bêtise d'Odoi, la joie de Nathan De Cat

L'Antwerp est déjà au trente-sixième dessous dans le jeu, mais ça ne s'arrangera pas quand il se retrouve... à 10 : Denis Odoi, déjà averti, prend un second jaune qui aurait pu être un rouge direct pour une semelle qui traîne sur Edozie, tout juste monté (63e).

La messe est dite quand quelques minutes plus tard, le tout jeune Nathan De Cat, pas encore 17 ans, est trouvé par Leoni dans le rectangle et frappe sans se poser de questions, marquant son premier but en Mauve & Blanc (0-2, 69e). La joie du "ket" fait plaisir à voir et scelle le match, permettant même à Besnik Hasi de faire rentrer Jan Vertonghen, qui compte 21 ans de plus au compteur, rien que ça.

Après une balade d'Augustinsson sur le flanc gauche, Samuel Edozie fait ensuite 0-3 (86e) contre un Antwerp démissionnaire. Il faudra une succession d'erreurs - Hey, puis Rits - pour permettre à Michel-Ange Balikwisha de sauver l'honneur d'une très jolie frappe (88e, 1-3). Trop tard pour changer l'issue du match : c'est un 9/9 pour Anderlecht, qui assure ainsi à peu de choses près sa 4e place (et l'Europe). Très bon à prendre pour aborder la finale sans pression !