"Le moment est venu..." : la fédération belge annonce une grande nouvelle concernant Jan Vertonghen

En juillet 2024, Jan Vertonghen annonçait mettre un terme à sa carrière internationale. En mars dernier, il avait même confié que la saison 2024-2025 serait sa dernière en tant que footballeur professionnel. La retraite est donc plus proche que jamais pour le Diable Rouge.

Avec ses 157 sélections, l'ancien international belge est le footballeur du plat pays qui a le plus porté le maillot de la Belgique de l'histoire. La fédération belge de football a annoncé ce vendredi matin qu'un hommage sera au rendez-vous pour le remercier de ses bons et loyaux services.

"Le moment est venu de lui offrir des adieux à la hauteur de son parcours en Diable," écrit l'URBSFA sur son site web avant d'annoncer que cet hommage se déroulera le 9 juin prochain au Stade Roi Baudouin lors de la réception du Pays de Galles. L'icône du football belge sera en fait saluée lors du premier match à domicile des joueurs belges pour la qualification à la Coupe du Monde 2026.

"Le stade Roi Baudouin se doit d’être plein pour saluer comme il se doit cette icône du football belge !" souligne la fédération belge qui organise un concours qui permettra à 30 chanceux de rencontrer la légende des Diables Rouges. Chaque billet acheté donne droit à une participation et quinze duos seront tirés au sort.

One last time.

With 157 appearances and a legacy that will last forever, we say our final goodbye to Jan vs. Wales. 🖤💛❤️ pic.twitter.com/N64h45uuHH