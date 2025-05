Christian Burgess traînait par là : l'Union Saint-Gilloise fait coup double dans la course au titre !

L'Union Saint-Gilloise l'a emporté 1-0 contre Genk. Les protégés du Parc Duden reprennent leur première place.

Une semaine après le match nul contre le Club de Bruges, l’Union Saint-Gilloise recevait Genk avec la ferme intention de reprendre un point d’avance en tête du classement sur ces mêmes Brugeois. Pour cela, Sébastien Pocognoli reconduisait sans surprise la même équipe que contre les Blauw en Zwart malgré le retour d’Alessio Castro-Montes dans le groupe. A Genk, on note la présence sur le banc de Konstantinos Karetsas au profit de Patrik Hrosovsky.

Le Racing est mieux entré dans son match et s’est d’ailleurs procuré la première (énorme) occasion de la rencontre. Sur un centre parti du soyeux pied gauche de Jarne Steuckers, Bryan Heynen est arrivé lancé au second poteau pour contrôler dans le sens du but…et a canonné au-dessus.

L'Union laisse passer l'orage

Il a fallu un quart d’heure à l’Union pour lancer sa première véritable attaque, qui a débouché sur un penalty. Lancé par Franjo Ivanovic, Ousseynou Niang a joué son un-contre-un avec Zakaria El Ouahdi et y a obtenu ce qu’il voulait grâce à l’intervention trop tardive du Belgo-marocain. Comme lors du premier match des Playoffs entre les deux équipes, c’est Promise David qui s’est avancé au pas de tir. Mais cette fois, Mike Penders s’est montré décisif en choisissant le bon côté et en détournant son envoi.

Pour le reste, la première mi-temps est restée assez équilibrée, avec un Genk assez incisif mais souvent exposé aux raids d’Ivanovic et Anan Khalaili, parmi les Unionistes les plus en vue. Dans l’autre rectangle, Tolu Arokodare s’est démené mais a trouvé à qui parler avec Koki Machida ou Kevin Mac Allister.

Le premier tournant de la deuxième période a lieu six minutes après la reprise, quand Anan Khalaili sent arriver Sory Bangoura dans sa dos et met son corps en opposition pour faire écoper son adversaire de sa deuxième carte jaune. En infériorité numérique, Genk a immédiatement pu compter sur Mike Penders pour détourner un envoi de Niang, qui arrivait lancé dans le rectangle.

C’est finalement une phase arrêtée qui a décanté la situation. Sur un corner, Chistian Burgess a fait la différence en s’imposant en costaud pour transformer la supériorité numérique en avance au marquoir. (68e, 1-0). Les Unionistes n'auront pas à se mordre les doigts de leurs situations de reconversion manquées : Saint-Gilles s'impose 1-0 et reprend un point d'avance sur le Club de Bruges en tête du classement, Genk est distancé de six unités et dit encore un peu plus au revoir au titre.