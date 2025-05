Le Club de Bruges a répondu à l'appel de l'Union Saint-Gilloise, Genk s'incline sans illusion et sort définitivement de la course !

Le Club de Bruges s'impose 0-2 à Genk et revient à un point de l'Union, toujours leader. Solides et réalistes, les Brugeois relancent la course au titre.

Le Club de Bruges a parfaitement répondu à l'appel ce dimanche soir en s'imposant 0-2 sur la pelouse de Genk. Dans un duel décisif pour le titre, les Brugeois n'avaient pas le droit à l'erreur après la victoire de l'Union contre Anderlecht. Et ils n'en ont pas commis. Solides, efficaces, et parfois un peu chanceux, ils reviennent à une unité du leader et relancent totalement la course au sacre à deux journées de la fin.

Le match débute sur les chapeaux de roue, avec un duel viril entre Joel Ordonez et Tolu Arokodare puis un choc entre Nordin Jackers et l'attaquant nigérian qui donne le ton d'un duel physique. Hugo Vetlesen, déjà très actif, s'essaie une première fois mais ne cadre pas. Genk, plus prudent en entame, commence à sortir de sa coquille par l'intermédiaire de Jarne Steuckers qui oblige Jackers à deux superbes arrêts coup sur coup. Malgré ces fulgurances, les premières minutes restent équilibrées.

Bruges pousse alors légèrement, se procurant des corners sans réel danger, tandis que Genk joue la carte de la profondeur vers Arokodare sans grand succès. Le match monte en intensité mais reste fermé. Vetlesen croit obtenir un penalty après un contact avec Christopher Baah, mais l'arbitre ne bronche pas. À la demi-heure, rien n'est joué, mais un petit éclair va tout changer. Maxim De Cuyper, bien lancé sur le flanc, remonte la balle avant de trouver Hans Vanaken qui décale intelligemment Vetlesen. Il ajuste Mike Penders d'une frappe sèche au ras du sol. Bruges frappe au bon moment.

Genk tente une réaction immédiate, mais Arokodare, mal placé, ne parvient pas à convertir un bon centre de Patrick Hrosovský. La soirée bascule ensuite définitivement lorsque Matte Smets est expulsé après une grossière faute sur Romeo Vermant, consécutive à une relance hasardeuse de son propre gardien. Réduits à dix, les Limbourgeois vont peiner à contenir les assauts adverses.

La sentence tombe peu après l'heure de jeu. Ferran Jutglà hérite d'un ballon plein axe et enroule une frappe magistrale qui laisse Penders sans réaction. Bruges mène 0-2 et Genk n'y croit plus. Baah tente bien de répliquer, mais sa frappe est hors cadre à l'image d'une équipe qui pêche dans la finition. Arokodare manque la plus grosse occasion de Genk en ratant une tête immanquable et quitte la pelouse peu après.

Avec cette victoire maîtrisée, le Club garde le cap. Toujours invaincu face à Genk dans ces Champions Play-Offs, Bruges termine la journée avec 49 points, un de moins que l'Union, toujours leader. La lutte pour le titre est plus serrée que jamais. Bruges peut y croire. Genk, beaucoup moins.