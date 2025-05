Tolu Arokodare succède à Kevin Denkey et rend hommage à deux joueurs : "Des modèles pour moi"

Tolu Arokodare a soulevé le 34e Soulier d'Ébène ce lundi soir au gala des African Awards. Il s'est réjoui de cette victoire à notre micro.

Il était le grand favori, mais pas question pour Tolu Arokodare (24 ans) de se considérer comme tel avant de tenir le Soulier d'Ébène entre ses mains ce lundi au gala des African Awards. "Je ne m'estimais pas forcément avantagé par rapport à Noah Sadiki parce que je suis attaquant. Luka Modric et Rodri ont gagné le Ballon d'Or", sourit le Nigérian, lauréat du 34e Soulier d'Ébène.

"Tout mon respect à Noah, qui est le cœur de cette équipe de l'Union et l'une des raisons pour lesquelles ils sont là où ils sont", ajoute-t-il ensuite. "Promise, Raphaël Onyedika et Zakaria sont aussi des joueurs exceptionnels qui méritaient leur nomination".

Osimhen et Akpala, ses références en Belgique

Arokodare, cependant, les a devancés : meilleur buteur du championnat (22 réalisations), le Genkois a progressé à grands pas cette saison. "C'est toujours l'objectif, en tant que joueur et personne, de progresser chaque jour. Mon plafond ? L'objectif, c'est de regarder derrière moi quand ce sera fini et de me dire que j'ai fait une grande carrière".

Le Soulier d'Ébène est un trophée à part, car peu de pays autres que la Belgique récompensent ainsi les joueurs d'origine africaine. "Je connaissais ce trophée car Paul (Onuachu) l'a remporté. Je trouve ça magnifique de mettre ainsi à l'honneur la culture africaine", se réjouit Tolu. Le Nigéria est d'ailleurs l'un des pays les plus représentés au palmarès.

"Mes idoles au Nigéria ? Je peux vous en citer énormément, comme Jay-Jay Okocha, mais deux sont passés par la Belgique. Victor Osimhen, par exemple, c'est... Je ne trouve même pas les mots tellement il m'impressionne. C'est aussi un ami et un grand frère", continue Arokodare. "Et Joseph Akpala, qui est une personne magnifique et joue un rôle paternel à mon égard, m'appelait souvent à mon arrivée en Belgique pour me pousser vers l'avant".

Sur la course au titre, par contre, pas question de se mouiller pour Tolu, qui n'a pas voulu en parler : "Avec tout mon respect, c'est une question pour les joueurs de l'Union et de Bruges, pas pour moi. Je me concentre sur Genk, peu m'importe qui sera champion", conclut le gentil géant nigérian, avec un sourire ferme. C'est noté...