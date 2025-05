Intérêt confirmé et prix désormais révélé : il faudra débourser au moins cette somme pour arracher Ardon Jashari au Club de Bruges !

Malgré le souhait du Club de Bruges de conserver Ardon Jashari, les chances de voir le Suisse de 23 ans rejoindre un grand club européen cet été sont élevées. La Juventus examinerait de près son transfert, mais ce n'est pas la seule équipe intéressée.

Jashari a explosé cette saison avec un jeu dynamique et des performances exceptionnelles, tant en Ligue des Champions qu'en Jupiler Pro League. Sa capacité à transformer rapidement la possession en menace n'a pas échappé aux observateurs, notamment en Italie.

À la Juventus, on cherche à rajeunir et renforcer le milieu de terrain, et Jashari correspond parfaitement à ce profil : technique, intelligent dans le jeu, avec la polyvalence nécessaire pour jouer aussi bien dans un rôle défensif qu’offensif.

La Juventus ne serait pas la seule sur le coup. L'AC Milan et le Paris Saint-Germain suivent également de près l'évolution du joueur. En ce qui concerne, la Vieille Dame, elle semble prête à formuler une première offre dès l'ouverture du mercato.

Du côté du Club de Bruges, l'intérêt est bien réel, et le club se prépare aux discussions. Le prix pour Jashari devrait être fixé à au moins 35 millions d'euros. Pour le moment, le joueur reste concentré sur la lutte pour le titre avec Bruges, mais devra bientôt prendre une décision.