Deux Unionistes déçus : voici le Soulier d'Ébène 2025 !

Ce lundi soir, au Tangla Hotel de Woluwé, se déroulait le gala des African Awards lors desquels était désigné le lauréat du Soulier d'Ébène. Qui a succédé à Kevin Denkey ?

Ils étaient 5 nominés, issus de trois clubs différents : Noah Sadiki et Promise David représentaient l'Union Saint-Gilloise, Raphaël Onyedika le Club de Bruges, et Zakaria El Ouahdi et Tolu Arokodare le KRC Genk. Et c'est le grand favori qui a remporté le 34e Soulier d'Ébène, ce lundi soir au Tangla Hotel, dans le cadre des African Awards.

C'est en effet Tolu Arokodare (24 ans), actuel meilleur buteur du championnat et goalgetter du Racing Genk, qui a été sacré et succède à Kevin Denkey. Avant la cérémonie, le Nigérian se disait "positif et confiant", mais assurait que c'était déjà "un honneur" de figurer parmi les nominés d'un si prestigieux trophée.

Arokodare est arrivé à Genk en janvier 2023, en provenance d'Amiens. Depuis, il s'est imposé comme le remplaçant idéal d'un autre Soulier d'Ébène (2021), Paul Onuachu. Après des débuts hésitants, Tolu Arokodare a passé un énorme cap cette saison, inscrivant 22 buts en 43 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

Le Genkois est le 6e Nigérian à soulever le Soulier d'Ébène, succédant à Daniel Amokachi (2 fois), Victor Ikpeba, Godwin Okpara, Célestine Babayaro et, plus récemment, Paul Onuachu. Le club limbourgeois continue de truster le palmarès récent après Onuachu (2021) et Mike Trésor (2023).

Récemment, le KRC Genk a connu une baisse de forme en Playoffs, ne prenant que 7 points sur 24 et perdant le leadership du championnat. Les Limbourgeois sont désormais à 9 points de la tête, et ont abandonné tout espoir de titre, ce qui n'a pas empêché Tolu d'être récompensé ce soir.

Le classement:

1. Tolu Arokodare

2. Noah Sadiki

3. Zakaria El Ouahdi

4. Promise David

5. Raphaël Onyedika