Anderlecht renverse La Gantoise après avoir encore manqué son entame de match !

Pâques était la semaine passée, mais voilà Anderlecht ressuscité : après une entame de match calamiteuse, les Mauves ont repris pied dans le dernier quart d'heure et battu La Gantoise. Les voilà quatrièmes de Pro League.

Jérémy Taravel se demandait la semaine passée comment ses joueurs avaient pu commencer leur match d'une telle façon sur la pelouse du Club de Bruges. Visiblement, il n'a pas trouvé la réponse à sa question, car ce dimanche face à La Gantoise, le RSC Anderlecht a entamé sa rencontre de la même façon : très mal.

Privés de Coosemans blessé, les Mauves ont rapidement forcé son remplaçant Justin Heekeren à être attentif : s'il a vu Wilfried Kanga manquer inexplicablement le cadre dès la 2e minute, l'Allemand devra s'employer sur une tête de l'Ivoirien sur coup-franc un peu plus tard (11e).

Marco Kana, de retour dans l'axe de la défense aux dépens du calamiteux Hey, rappelle à quel point il est précieux en sauvant ses couleurs devant Kanga (16e) mais aussi en étant le seul anderlechtois capable d'effectuer une relance correcte, Moussa Diarra multipliant les approximations.

La catastrophe pour Anderlecht : Nathan De Cat sort blessé

Il ne peut cependant pas faire de miracle quand les centres d'Araujo et Hashioka se multiplient : c'est sur l'un de ceux du Japonais qu'Ali Maamar touche le ballon de la main. La VAR appelle Mr Visser qui n'hésite pas : penalty, que transforme Wilfried Kanga (0-1, 22e).







L'entrejeu anderlechtois ne parvient pas à se relancer et les pertes de balle se multiplient. Mal positionné, Diarra laisse filer Kanga qui alerte encore Heekeren (28e). Totalement lâché par sa défense, ce dernier devra encore sortir le grand jeu devant Skoras cette fois deux minutes plus tard (30e).

La réaction viendra sur phases arrêtées : Augustinsson reprend de la tête sur corner, directement sur Roef (32e), et un ballon subtil de Thorgan Hazard sur corner ira heurter le poteau (35e). Mais Gand sait quel joueur il faut stopper : les petites fautes sur Nathan De Cat s'accumulent... et le néo-Diable finit par devoir céder sa place à la 43e suite à un contact. De quoi encore assombrir la soirée.

Kanga aurait dû tuer le match, Anderlecht punit Gand

Au retour des vestiaires, on a la sensation que les Mauves sont mieux dans leur match, mais ils laissent des espaces : Diarra est encore battu au duel, Skoras file et trouve Kanga qui combine pour aller chercher Max Dean. Heekeren, encore, sauve les meubles (49e). Il fera encore des miracles une dizaine de minutes plus tard, toujours devant Dean, et Wilfried Kanga n'a plus qu'à la mettre dedans à la retombée du ballon... mais envoie au-dessus (61e).

L'Ivoirien pourra s'en vouloir, car les Buffalos vont sensiblement baisser de rythme et laisser le RSCA revenir dans le coup. Une grosse faute de Van der Heyden devant le rectangle offre un bon coup-franc à Hazard, qui touche l'équerre ; sur le second ballon, Yari Verschaeren surgit pour égaliser (79e, 1-1).

L'entrée de Coba Da Costa, si critiqué depuis son arrivée, fait du bien mais le Guinéen pèche dans le dernier geste, trouvant Roef sur son chemin (85e). On se dit que le réveil anderlechtois est donc arrivé trop tard, comme il y a une semaine... mais à l'entame des arrêts de jeu, un superbe geste de Tristan Degreef, qui suit bien le ballon repoussé par Roef, mène au 2-1 (90e+1).

Et d'un coup, plutôt que 6e, voilà le RSCA quatrième. Même Adriano Bertaccini revit, profitant d'une grosse erreur défensive pour planter le 3-1 qui n'a rien d'un détail pour lui vu sa siituation (3-1, 90e+5). Il faudra bien ce genre de petits miracles pour rêver dans ces Playoffs !