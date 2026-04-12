Anderlecht Anderlecht
3-1
La Gantoise La Gantoise
andAnderlecht
gntLa Gantoise
0-1
22' Wilfried Kanga (Pen)
Yari Verschaeren 79'
1-1
Tristan Degreef 90+3'
2-1
Adriano Bertaccini 90+6'
3-1
Date: 12/04/2026 18:30
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 2

Anderlecht renverse La Gantoise après avoir encore manqué son entame de match !

Florent Malice
Florent Malice depuis le Lotto Park
| Commentaire
Anderlecht renverse La Gantoise après avoir encore manqué son entame de match !
Photo: © photonews

Pâques était la semaine passée, mais voilà Anderlecht ressuscité : après une entame de match calamiteuse, les Mauves ont repris pied dans le dernier quart d'heure et battu La Gantoise. Les voilà quatrièmes de Pro League.

Jérémy Taravel se demandait la semaine passée comment ses joueurs avaient pu commencer leur match d'une telle façon sur la pelouse du Club de Bruges. Visiblement, il n'a pas trouvé la réponse à sa question, car ce dimanche face à La Gantoise, le RSC Anderlecht a entamé sa rencontre de la même façon : très mal. 

Privés de Coosemans blessé, les Mauves ont rapidement forcé son remplaçant Justin Heekeren à être attentif : s'il a vu Wilfried Kanga manquer inexplicablement le cadre dès la 2e minute, l'Allemand devra s'employer sur une tête de l'Ivoirien sur coup-franc un peu plus tard (11e). 

Marco Kana, de retour dans l'axe de la défense aux dépens du calamiteux Hey, rappelle à quel point il est précieux en sauvant ses couleurs devant Kanga (16e) mais aussi en étant le seul anderlechtois capable d'effectuer une relance correcte, Moussa Diarra multipliant les approximations.

La catastrophe pour Anderlecht : Nathan De Cat sort blessé 

Il ne peut cependant pas faire de miracle quand les centres d'Araujo et Hashioka se multiplient : c'est sur l'un de ceux du Japonais qu'Ali Maamar touche le ballon de la main. La VAR appelle Mr Visser qui n'hésite pas : penalty, que transforme Wilfried Kanga (0-1, 22e). 



L'entrejeu anderlechtois ne parvient pas à se relancer et les pertes de balle se multiplient. Mal positionné, Diarra laisse filer Kanga qui alerte encore Heekeren (28e). Totalement lâché par sa défense, ce dernier devra encore sortir le grand jeu devant Skoras cette fois deux minutes plus tard (30e). 

La réaction viendra sur phases arrêtées : Augustinsson reprend de la tête sur corner, directement sur Roef (32e), et un ballon subtil de Thorgan Hazard sur corner ira heurter le poteau (35e). Mais Gand sait quel joueur il faut stopper : les petites fautes sur Nathan De Cat s'accumulent... et le néo-Diable finit par devoir céder sa place à la 43e suite à un contact. De quoi encore assombrir la soirée. 

Kanga aurait dû tuer le match, Anderlecht punit Gand

Au retour des vestiaires, on a la sensation que les Mauves sont mieux dans leur match, mais ils laissent des espaces : Diarra est encore battu au duel, Skoras file et trouve Kanga qui combine pour aller chercher Max Dean. Heekeren, encore, sauve les meubles (49e). Il fera encore des miracles une dizaine de minutes plus tard, toujours devant  Dean, et Wilfried Kanga n'a plus qu'à la mettre dedans à la retombée du ballon... mais envoie au-dessus (61e). 

L'Ivoirien pourra s'en vouloir, car les Buffalos vont sensiblement baisser de rythme et laisser le RSCA revenir dans le coup. Une grosse faute de Van der Heyden devant le rectangle offre un bon coup-franc à Hazard, qui touche l'équerre ; sur le second ballon, Yari Verschaeren surgit pour égaliser (79e, 1-1). 

L'entrée de Coba Da Costa, si critiqué depuis son arrivée, fait du bien mais le Guinéen pèche dans le dernier geste, trouvant Roef sur son chemin (85e). On se dit que le réveil anderlechtois est donc arrivé trop tard, comme il y a une semaine... mais à l'entame des arrêts de jeu, un superbe geste de Tristan Degreef, qui suit bien le ballon repoussé par Roef, mène au 2-1 (90e+1).

Et d'un coup, plutôt que 6e, voilà le RSCA quatrième. Même Adriano Bertaccini revit, profitant d'une grosse erreur défensive pour planter le 3-1 qui n'a rien d'un détail pour lui vu sa siituation (3-1, 90e+5). Il faudra bien ce genre de petits miracles pour rêver dans ces Playoffs ! 

Les compositions

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Anderlecht Anderlecht
Heekeren Justin 90' 7.3 -
  • Arrêts: 5
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 6/23 (26.1%)
Plus de stats
Augustinsson Ludwig 90' 6.3 -
  • Précision des passes: 41/54 (75.9%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/9 (11.1%)
Plus de stats
Diarra Moussa 90' 6.8 -
  • Précision des passes: 78/86 (90.7%)
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Kana Marco 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 75/81 (92.6%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 2/7 (28.6%)
Plus de stats
Maamar Ali 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 43/56 (76.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/12 (8.3%)
Plus de stats
Llansana Enric 68' 6.6 -
  • Précision des passes: 40/43 (93%)
  • Passes clés: 2
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
De Cat Nathan 43' 6.4 -
  • Précision des passes: 7/10 (70%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
Plus de stats
Cvetkovic Mihajlo 89' 6.1 -
  • Précision des passes: 9/13 (69.2%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Stroeykens Mario 67' 6.4 -
  • Précision des passes: 29/34 (85.3%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Saliba Nathan-Dylan 90' 6.5 -
  • Précision des passes: 45/61 (73.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/4
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
  • Ballons perdus: 22
Plus de stats
Hazard Thorgan 90' 6.9 -
  • Précision des passes: 46/57 (80.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 3/7 (42.9%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Banc
Hey Lucas 0'  
Verschaeren Yari 47' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 38/39 (97.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
Plus de stats
Rits Mats 0'  
Seghers Mattis 0'  
Sardella Killian 0'  
Nga Kana Joshua 0'  
da Costa Coba 22' 6.7 -
  • Précision des passes: 5/8 (62.5%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Degreef Tristan 23' 7.9 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 7/9 (77.8%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/2
Plus de stats
Bertaccini Adriano  1' 7.3  
  • Buts: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
 

La Gantoise La Gantoise
Roef Davy 90' 5.8 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 6/29 (20.7%)
Plus de stats
Van Der Heyden Siebe   90' 5.8 -
  • Précision des passes: 22/30 (73.3%)
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/8 (25%)
Plus de stats
Volckaert Matties 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 22/31 (71%)
  • Précision des longs ballons: 7/19 (36.8%)
Plus de stats
Hashioka Daiki 90' 5.5 -
  • Précision des passes: 20/34 (58.8%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 0/12 (0%)
Plus de stats
Araujo Tiago 90' 5.6 -
  • Précision des passes: 21/36 (58.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 5/17 (29.4%)
Plus de stats
Lopes Leonardo Da Silva 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 16/21 (76.2%)
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Hong Hyun-Seok 59' 6.2 -
  • Précision des passes: 15/17 (88.2%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
Plus de stats
Skoras Michal   88' 6.5 -
  • Précision des passes: 24/30 (80%)
  • Passes clés: 4
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
De Vlieger Tibe 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 33/41 (80.5%)
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 2/5 (40%)
Plus de stats
Kanga Wilfried 88' 7.4 -
  • Buts: 1
  • Coup de pied de réparation: 1
  • Précision des passes: 13/19 (68.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 3/5
  • Tirs sur le cadre: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Dean Max 80' 6.5 -
  • Précision des passes: 6/11 (54.5%)
  • Tirs cadrés: 2/3
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Banc
Omgba Aimé 0'  
Sonko Momodou 0'  
Ito Atsuki 0'  
Duverne Jean-Kevin 2' 6.2  
Plus de stats
Peersman Kjell 0'  
Kadri Abdelkahar 31' 6.1 -
  • Précision des passes: 12/16 (75%)
Plus de stats
Goore Hyllarion 10' 6.3 -
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Vernemmen Hannes 0'  
Revivre Anderlecht - La Gantoise

présentation (du match)

Grosse surprise à Anderlecht avec un absent de dernière minute (et de grands débuts)

Grosse surprise à Anderlecht avec un absent de dernière minute (et de grands débuts)

17:47

Surprise dans le onze de base du RSC Anderlecht : pas trace de Colin Coosemans. Le gardien est blessé, et Justin Heekeren en profite donc pour faire ses grands débuts !

Play-offs 1

 Journée 2
STVV STVV 1-2 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 La Gantoise La Gantoise
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