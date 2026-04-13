"Ça veut tout dire" : Philippe Albert critique Anderlecht malgré la victoire contre La Gantoise

"Ça veut tout dire" : Philippe Albert critique Anderlecht malgré la victoire contre La Gantoise
Photo: © photonews

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Philippe Albert, qui était aux commentaires d'Anderlecht-La Gantoise dimanche soir (3-1) sur DAZN, a livré son analyse de la rencontre après le coup de sifflet final. Le consultant a tenu à mettre en avant la performance de Justin Heekeren.

La doublure de Coosemans a clairement eu son importance : "Sans le gardien, Anderlecht ne gagne pas le match contre La Gantoise et sans Hashioka, il ne le gagne pas non plus !"

"Je le disais pendant le match : en football, cela peut aller très vite. Anderlecht devait être mené 0-2 et finalement il gagne 3-1. Dites-moi combien d’arrêts avait dû faire Roef avant ce coup franc de Hazard qui a amené l’égalisation ?", a-t-il ajouté selon Sudinfo.

Et finalement, seul le résultat compte, mais Anderlecht a été loin d'avoir été irréprochable. Justin Heekeren a été contraint d'intervenir à plusieurs reprises : "La domination était territoriale, même si le Sporting a eu le mérite d’y croire et que les changements ont apporté quelque chose. Beaucoup ne vont retenir que ce résultat et la bonne opération du week-end réalisée par les Mauves, qui repassent à la 4e place. Mais on doit voir plus loin quand on analyse ce match : le meilleur Mauve du match, c’est son gardien, la doublure de Coosemans en plus, cela veut tout dire." 

Le constat de Philippe Albert

Philippe Albert a ensuite été très clair : "Le public a sifflé ses joueurs à la mi-temps. Si le Sporting évolue de la sorte dans les prochaines semaines et tombe sur un adversaire qui est efficace, jamais il ne reviendra dans le match et jamais il ne le gagnera."

Lire aussi… Anderlecht se creuse la tête : "On en parle dans le vestiaire, on sait que c'est anormal"
"Tous les maux n’ont pas disparu avec cette victoire. Et maintenant, il y a la blessure de De Cat : il faut attendre encore un peu pour connaître la durée de son indisponibilité," a-t-il conclu.

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