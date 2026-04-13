"Ça veut tout dire" : Philippe Albert critique Anderlecht malgré la victoire contre La Gantoise

Philippe Albert, qui était aux commentaires d'Anderlecht-La Gantoise dimanche soir (3-1) sur DAZN, a livré son analyse de la rencontre après le coup de sifflet final. Le consultant a tenu à mettre en avant la performance de Justin Heekeren.

La doublure de Coosemans a clairement eu son importance : "Sans le gardien, Anderlecht ne gagne pas le match contre La Gantoise et sans Hashioka, il ne le gagne pas non plus !"

"Je le disais pendant le match : en football, cela peut aller très vite. Anderlecht devait être mené 0-2 et finalement il gagne 3-1. Dites-moi combien d’arrêts avait dû faire Roef avant ce coup franc de Hazard qui a amené l’égalisation ?", a-t-il ajouté selon Sudinfo.

Et finalement, seul le résultat compte, mais Anderlecht a été loin d'avoir été irréprochable. Justin Heekeren a été contraint d'intervenir à plusieurs reprises : "La domination était territoriale, même si le Sporting a eu le mérite d’y croire et que les changements ont apporté quelque chose. Beaucoup ne vont retenir que ce résultat et la bonne opération du week-end réalisée par les Mauves, qui repassent à la 4e place. Mais on doit voir plus loin quand on analyse ce match : le meilleur Mauve du match, c’est son gardien, la doublure de Coosemans en plus, cela veut tout dire."

Le constat de Philippe Albert

Philippe Albert a ensuite été très clair : "Le public a sifflé ses joueurs à la mi-temps. Si le Sporting évolue de la sorte dans les prochaines semaines et tombe sur un adversaire qui est efficace, jamais il ne reviendra dans le match et jamais il ne le gagnera."

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"Tous les maux n’ont pas disparu avec cette victoire. Et maintenant, il y a la blessure de De Cat : il faut attendre encore un peu pour connaître la durée de son indisponibilité," a-t-il conclu.