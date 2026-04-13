Après la terrible nouvelle, Nathan De Cat adresse un message aux supporters d'Anderlecht

Nathan De Cat ne reviendra pas sur les terrains avant un bon mois minimum. Une petite catastrophe pour le milieu de terrain, qui a tenu à adresser un message à ses supporters.

Ce n'est pas le pire, mais presque, qui a été confirmé ce lundi après les scanners de la cheville de Nathan De Cat. S'il ne devra pas être opéré, le jeune milieu de terrain de 17 ans a été touché au ligament et sera absent entre 4 et 6 semaines, au mieux.

Cela signifie qu'il pourrait donc, en théorie, faire son retour juste avant la finale de la Coupe, dans le meilleur des scénarios. Les chances qu'il soit remis pour ce match, le plus important de la saison des Mauves, sont fort minces.

Nathan De Cat s'adresse à ses supporters

Une catastrophe pour De Cat, qui risque également de ne pas pouvoir retrouver son meilleur niveau à temps pour la Coupe du Monde, à un poste où la concurrence est rude. Le coup est dur, mais "Catje" a tout de même tenu à adresser un message à ses supporters.

"Salut les Mauves, je serai out pour un certain temps. Je ferai tout pour être de retour aussi vite que possible. Merci à tous pour vos messages et dieu merci, je vais bien. On se voit bientôt", a écrit Nathan De Cat via ses réseaux sociaux.

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Sur le plan sportif, la blessure du Diable Rouge est une grosse perte pour le RSC Anderlecht, qui aura bien du mal à le remplacer dans l'entrejeu. Un gros transfert estival pourrait également être compromis, ou rapporter moins si le joueur venait à tout de même partir (il est sous contrat jusqu'en 2027).