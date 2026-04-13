Nathan De Cat sera absent plusieurs semaines : sa participation à la finale de la Coupe de Belgique en danger

Nathan De Cat souffre d'une déchirure ligamentaire à la cheville. Il devrait manquer entre quatre et six semaines de compétition.

Le jeune Anderlechtois a été contraint de céder sa place sur blessure dimanche soir lors du match entre Anderlecht et La Gantoise (3-1). À la 44e minute de jeu, il a été remplacé par Yari Verschaeren.

La DH Les Sports+ a révélé en ce début de lundi après-midi qu'il souffre d'une déchirure ligamentaire à la cheville. Il ne devra cependant pas se faire opérer. Une petite catastrophe, même si le verdict aurait pu être bien plus lourd.

Absent pour la finale de la Coupe ?

Nathan De Cat pourrait manquer la finale de la Coupe de Belgique, qui se tiendra le 14 mai prochain. Les Mauves affronteront l'Union Saint-Gilloise au Stade Roi Baudouin. S'il est absent pour quatre semaines, il pourrait revenir pour le 10 mai, soit quatre jours avant.

Mais si son absence traîne un peu plus, il pourrait bien ne pas disputer cette échéance ultra importante pour le club bruxellois. Pour la Coupe du monde 2026, si Rudi Garcia le sélectionne, il sera cependant normalement prêt. Mais il ne pourra plus gagner de points en vue du tournoi durant au minimum 4 semaines.

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Heureusement pour lui, ce n'est pas une blessure qui le contraindrait à quitter les terrains jusqu'en fin de saison comme Kyriani Sabbe du côté de Bruges. Mais une fois de retour, il ne lui restera pas beaucoup de matchs à disputer.