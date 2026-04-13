Coup dur pour Anderlecht : le club confirme la durée d'absence de Nathan De Cat

Anderlecht a confirmé l'information sortie dans la presse en ce début d'après-midi : Nathan De Cat est blessé à la cheville et sera absent plusieurs semaines.

En ce début d'après-midi, La DH Les Sports+ a révélé que Nathan De Cat souffre d'une déchirure ligamentaire à la cheville. Peu de temps après, Anderlecht a publié un communiqué confirmant la nouvelle.

"Nathan De Cat a contracté une blessure à la cheville lors du match contre La Gantoise. Les examens nécessaires ont révélé que le milieu de terrain sera indisponible pendant environ 4 à 6 semaines," a écrit le club bruxellois dans un communiqué.

"Courage, Nathan," conclut Anderlecht. C'est évidemment un véritable coup dur pour les Mauves. À seulement 17 ans, le milieu de terrain est déjà un véritable cadre de l'effectif, ce qui lui avait notamment valu une sélection avec les Diables Rouges lors de la dernière trêve internationale.

Première véritable blessure de la saison pour Nathan De Cat

Cette saison, il a pris part à un total de 40 matchs toutes compétitions confondues. C'est bien simple, il n'a manqué presque aucun match d'Anderlecht et n'a cessé de se montrer régulier.

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Ce week-end, Anderlecht se déplacera sur la pelouse de Malines. Les Bruxellois devront donc faire sans leur jeune prodige au milieu de terrain. Ce sera à Jérémy Taravel de trouver la bonne formule pour mener son équipe vers la victoire sans Nathan De Cat.