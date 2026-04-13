Anderlecht se creuse la tête : "On en parle dans le vestiaire, on sait que c'est anormal"

Anderlecht a encore manqué son entame de match. Cette fois, les Mauves ont réussi à inverser la tendance, mais si chaque rencontre commence de cette manière, ce sera très difficile dans ces Playoffs.

"Si on commence chaque match de cette manière, on ne gagnera pas beaucoup de matchs en Playoffs" : ces mots sont de Jérémy Taravel, et ils datent d'il y a une semaine, après la défaite du RSC Anderlecht au Club de Bruges. Le coach des Mauves reconnaissait que son équipe avait un souci avec les débuts de rencontre, et assurait que lui et son staff tenteraient de trouver la solution à ce sérieux problème.

Six jours plus tard, ce dimanche, l'entame de match du Sporting a peut-être bien été encore plus mauvaise, compte tenu du fait que c'était à domicile et face à un adversaire loin d'être du calibre de Bruges. "Si Gand avait été meilleur à la finition, c'était au moins 0-2", résumait Yari Verschaeren avec lucidité.

Marco Kana analyse les difficultés d'Anderlecht en début de match

Mais qu'est-ce qui explique cette incapacité anderlechtoise à bien commencer ses matchs ? "La peur ? Je ne pense pas car cette équipe a de l'expérience, beaucoup de joueurs ont déjà joué les Playoffs. Mais c'est récurrent, on en parle entre joueurs, on essaie de trouver la solution à ça", commence Marco Kana à ce sujet.

"Il y a une trop grande diférence entre l'Anderlecht de la première mi-temps et celui de la deuxième, qui peut poser des problèmes à n'importe quelle équipe dans ces Playoffs", estime Kana, qui ne pouvait que sourire avec lassitude. "C'est même un peu frustrant car même en tant que joueurs, on sent que c'est un gros problème". Un problème qui se travaille à l'entraînement : "Dès le début des entraînements désormais, on met plus de duels et d'intensité afin de commencer ces matchs comme on les termine".

Lire aussi… "Ça veut tout dire" : Philippe Albert critique Anderlecht malgré la victoire contre La Gantoise›

Avec des personnalités comme Diarra, Saliba, Bertaccini, Cvetkovic ou encore Ilic, on a pourtant l'impression que dans ce noyau anderlechtois, il y a assez de caractère pour y parvenir. "Il y a assez d'expérience et assez de caractère, on le montre en seconde période", pointe Marco Kana. "La qualité aussi est là, on a pu le voir. C'est quelque chose d'autre, on va chercher et j'espère qu'on va vite trouver la solution car dans ces Playoffs, nous n'avons pas le temps".