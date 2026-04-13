Plus arrivé depuis la défaite à Anderlecht : l'imprévisibilité de l'Union qui pourrait faire la différence

David Hubert est un coach fier après la victoire de l'Union à Malines. Les Saint-Gillois font preuve d'une belle flexibilité pour continuer à engranger semaine après semaine.

Hier, Kjell Scherpen est reparti de Malines les gants tout propres, sans avoir le moindre arrêt à effectuer. L'Union ne se sera fait peur qu'une fois, lorsque Benito Raman a passé Kevin Mac Allister, avant de se précipiter et de frapper loin au-dessus du but.

"Je suis satisfait du résultat et du fait qu'on n'a jamais réellement été mis en difficulté. On a concédé très peu d'occasions dangereuses. C'est une prestation très adulte, très mature", expliquait David Hubert en conférence de presse.

Dimanche, c'est un véritable choc qui attend l'Union, avec la réception du Club de Bruges. Mais Hubert ne veut pas parler du match entre les deux derniers candidats au titre : "Il y a encore huit matchs. Il faut être très humble. C'est le premier contre le deuxième, bien sûr que ce sera un match clé. Mais chaque match l'est. Malines l'était aussi : si on n'y prenait pas de point, on se retrouvait dans une situation compliquée".

La gestion de l'Union, un exemple à suivre

Le Club a beau marquer plus facilement, l'Union n'en a pas moins ses chances : "Ce n'est pas un concours de beauté. Les critiques font partie du jeu, on les accepte, j'en formule d'ailleurs évidemment moi-même, notamment sur certains choix dans le dernier tiers du terrain. Mais si certains veulent parler de l'Union comme une équipe efficace et clinique, on peut quand même rappeler qu'on aurait pu en mettre trois. La solidité défensive, c'est aussi une qualité à faire valoir, surtout à ce moment de la saison, et c'est quelque chose qui fait partie de nous".

C'est sans doute là la grande différence avec le Club, qui n'a toujours qu'une seule cleansheet en quinze matchs de Pro League depuis l'arrivée d'Ivan Leko (la victoire 3-0 contre le Standard). L'autre carte à jouer de l'Union (au-delà de sa force sur phase arrêtée) ? L'imprévisibilité de son animation tactique du jour.



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Hier, David Hubert devait se passer de Kamiel Van de Perre et Besfort Zeneli. Lors des premières saisons en D1A, de tels forfaits auraient été pratiquement insurmontables vu l'étroitesse du noyau. Contre Malines, ils sont quasiment passés inaperçus.

"On a choisi de repasser à deux attaquants. C'était un choix, car on pouvait très bien rester avec une seule pointe, il y avait d'autres options pour densifier le milieu. On a plusieurs paires, c'est là tout l'intérêt de pouvoir amener du danger de différentes manières", explique Hubert.

Il faut dire que l'entraîneur saint-gillois n'est pas du genre conservateur. Les blessures, les suspensions et le calendrier terriblement chargé ont bien sûr aidé, mais force est de constater qu'il n'a plus aligné le même onze de base deux fois de suite depuis le mois de novembre, face à Galatasaray puis Anderlecht. C'est d'ailleurs la seule fois que c'est arrivé sous ses ordres. Et pourtant, son équipe fait preuve d'une régularité sans faille. En 2026, seul le Bayern Munich est parvenu à la battre.

Des changements mais pas d'impact sur les résultats

Si le trio défensif et les deux pistons sont très stables depuis de longues semaines, cela bouge pas mal dans l'entrejeu et en attaque. En termes d'animations et de profils alignés : "On fait avec ce qu'on a. Et il y a de quoi faire. Lors des dernières semaines, on a eu quelques soucis dans certains secteurs, il fallait être créatif, en passant à un système avec un seul attaquant parce qu'il n'y en avait pas de deuxième disponible. Cela nous a aussi permis de trouver une nouvelle dynamique, un autre équilibre. Et cela nous permet aussi aujourd'hui d'être plus versatile dans les choix qu'on peut faire".

Versatile. Imprévisible. Cet hiver, l'Union a battu le Club de Bruges en alignant à la fois Louis Patris, Anan Khalaili et Guillherme sur les ailes. Plus tard, Hubert a fait une place à Besfort Zeneli et à ses infiltrations. Aujourd'hui, malgré la blessure de Promise David, il dispose à nouveau de quatre attaquants aux profils bien différents. De quoi varier les plaisirs au gré de la forme de chacun et des équipes rencontreés.

Le Club de Bruges a beau avoir (de très loin) le noyau le plus cher de Belgique, le onze de base est un peu plus facile à deviner. La colère d'Ivan Leko concernant ses internationaux est d'ailleurs loin d'être anodine : les solutions de rechange sont moins nombreuses à certains postes. Lors de la première journée contre Anderlecht, le troisième défenseur central et le plan B sur les flancs n'avaient pas débuté le moindre match de championnat cette saison. Et si le choix des armes était finalement à l'avantage de l'Union ?