"Nous avons manqué de métier" : Fred Vanderbiest tente d'expliquer la défaite de Malines face à l'Union SG

Malines s'est incliné 0-1 dimanche après-midi face à l'Union SG. Ross Sykes a fait basculer la rencontre juste avant la pause. L'entraîneur malinois Fred Vanderbiest a tiré son analyse après le coup de sifflet final.

Fred Vanderbiest faisait face à un sacré défi. L’Union Saint-Gilloise, leader des Champions' Play-offs, se déplaçait chez les Malinois et a finalement confirmé son statut en s’imposant 0-1 sur la pelouse malinoise. L’entraîneur du KV Malines n’a pas tardé à tirer les enseignements de cette défaite.

"Nous avons manqué de métier aujourd’hui, ainsi que de justesse dans nos décisions dans le dernier tiers du terrain", a pointé le coach de 48 ans au micro de Sporza.

Ce qui a fait défaut à Malines

Il a d’ailleurs directement souligné ce qui, selon lui, a fait défaut à son équipe : "En première mi-temps, il ne se passe pas grand-chose, mais juste avant la pause, il ne faut pas partir en transition, il faut simplement remonter le bloc."

L’Union, de son côté, a livré une prestation mature et efficace, précisément ce qui a manqué au KV Malines. "C’est ça que j’appelle le métier : à une minute de la mi-temps, il faut simplement gérer et rentrer aux vestiaires. Là, on a dû pousser, mais nous n’avions pas assez de qualité dans le dernier tiers", a-t-il insisté.

Avec cette défaite face à l’Union, Malines reste bloqué à 24 points après deux journées. Le club est dernier des PO1 à égalité de points avec La Gantoise, qui s'est inclinée contre Anderlecht (3-1).



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