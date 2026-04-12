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Scott Crabbé depuis Malines
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90+3
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Zorgane dans le filet latéral
Nouvelle occasion pour l'Union en contre
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90+2
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Frappe d'Halhal
Le frisson dure un dixième de seconde, le temps de voir le ballon s'envoler dans la tribune
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90+1
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Carte jaune pour Anan Khalaili
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90
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Il y aura 6 minutes de temps additionnel.
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90
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L'Union en gestion
Aucune occasion pour Malines en deuxième mi-temps
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88
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Therence Koudou
Bilal Bafdili
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84
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Triple parade de Miras
S'interposant successivement devant Fuseini, Schoofs et Zorgane, il maintient Malines en vie !
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81
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Carte jaune pour Mathis Servais
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80
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Benito Raman
Keano Vanrafelghem
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79
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Corner malinois
L'Union se dégage sans broncher
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76
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Mateo Biondic
Mohammed Fuseini
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76
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Anouar Ait El Hadj
Kamiel Van de Perre
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72
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Frappe d'Ait El Hadj
Ballon trop mou et trop axial pour inquiéter Miras
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70
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Coup franc malinois très dangereux
Mais Van Brederode envoie le ballon dans le mur
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67
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Frayeur pour l'Union
Centre de Van Brederode, Sykes intervient de toute justesse devant Antonio Bill
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65
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Kevin Rodriguez
Raul Florucz
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63
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La tension palpable
L'arbitre doit une nouvelle fois calmer tout le monde, Kevin Rodriguez était venu défendre Guilherme
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62
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Centre vicieux d'Ait El Hadj
Miras s'interpose juste devant Burgess
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59
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Malines pousse
L'Union est plus repliée qu'en première mi-temps
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55
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L'Union repart en contre
4 contre 3 qui profite à Rodriguez, l'attaquant équatorien préfère fixer et frapper, il assomme Halhal
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53
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Carte jaune pour Christian Burgess
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52
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Burgess se fait avoir
Raman le prend de vitesse avant de se faire accrocher
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49
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L'Union proche du break !
Encore un corner dangereux, Sykes n'est pas loin du doublé, Burgess et Zorgane sont ensuite contrés sur la ligne !
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47
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Occasion pour l'Union
Biondic se bat bien et lance Rodriguez face au but, sa frappe est contrée en corner
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46
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Le match reprend
Aucun changement à signaler au repos
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Mi-temps
Que pensez-vous du match? Laissez-nous vos commentaires.
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45+2
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But de Ross Sykes (Rob Schoofs)
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45+2
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Sykes ! L'Union est devant !
Nouvelle variante unioniste sur corner, Sykes échappe à la devance en se reculant à l'entrée du rectangle et fait mouche, c'est 0-1 !
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45+1
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Hammar devant Biondic
Il était moins une sur le centre de Khalaili
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44
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Il y aura 2 minutes de temps additionnel.
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43
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Mac Allister sur le poteau !
Centre d'Ait El Hadj en seconde zone à la suite d'un corner, Burgess puis Zorgane remisent au second poteau, Mac Allister arrive lancé mais reprend sur le montant !
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41
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Raman se loupe
L'ancien Anderlechtois passe Mac Allister et se forge la plus grosse occasion malinoise mais se précipite face à Scherpen et frappe loin au-dessus
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38
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Tacle de Sykes
Il rachète la bévue de Burgess, qui avait laissé Malines se reconvertir côté droit
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35
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Sauvetage d'Halhal
Ait El Hadj combine pour lancer Khalaili dans le rectangle, le centre en retrait de l'Israélien trouve Schoofs, dont la reprise décroisée est sauvée de la tête par Halhal
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32
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Les esprits s'échauffent
L'arbitre doit calmer Hammar et Burgess, qui venaient rajouter leur grain de sel après une faute de Zorgane
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29
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Contre malinois
Bill Antonio fonce sur la droite, Servais attend le ballon au second poteau mais Burgess éloigne le danger
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26
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Malines répond
Le KV est bien en place et a également ses moments pour jouer dans les intervalles
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23
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Nouveau coup franc unioniste
La tête décroisée de Sykes passe loin du but
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22
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Frappe de Schoofs
Sur ledit corner, le second ballon revient à Schoofs, qui frappe en première intention mais ne cadre pas
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21
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Rodriguez contré
Le ballon de Guilherme pour le lancer face à Miras est un peu long, l'Union récolte tout de même un corner
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20
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Déviation de Rodriguez
Biondic prend la profondeur mais se faire rejoindre par St.Jago
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18
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L'Union remet le nez à la fenêtre
Bon centre de Zorgane dégagé par Halhal, Malines concède ensuite le corner mais finit par se dégager grâce à une faute offensive de Sykes
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16
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Malines un peu plus au ballon
L'Union met moins d'intensité qu'en tout début de match
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13
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Coup franc unioniste
Guilherme est accroché sur la gauche. Le ballon de Schoofs trouve Burgess, qui ne parvient pas à cadrer sa tête
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10
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Bon centre de Bill Antonio
Premier petit frisson pour l'Union, mais Mac Allister se dégage
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9
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Première séquence de possession pour Malines
L'Union coulisse bien pour boucher les espaces
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6
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Centre de Zorgane
Le ballon vers Rodriguez est trop long mais résulte d'un bon mouvement avec Biondic
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4
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Les soigneurs pour Antonio Bill
Le héros de la semaine dernière est soigné sur la pelouse
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3
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Bon début de match de l'Union
Les visiteurs se trouvent bien et récupèrent haut
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1
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Tête de Sykes
Premier corner et première occasion pour l'Union, la reprise de Sykes ne passe pas loin au-dessus
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1
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C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
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1
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KV Malines - Union SG: 0-0
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13:27
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Les joueurs montent sur le terrain
Le You'll never walk alone le confirme : les supporters malinois sont en forme
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13:21
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L'Union pour vaincre le signe indien
Pour récupérer la première place, il faudra s'imposer dans un stade où les Saint-Gillois n'ont encore jamais réussi à s'imposer depuis leur retour en D1A
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13:01
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Premier match de Champions' Playoffs de l'histoire derrière les Casernes
Bill Antonio, qui a permis de ramener un point de Gand dans le temps additionnel, est titulaire
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13:01
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Zeneli finalement pas rétabli
Le Suédois n'est pas sur la feuille de match
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12:45
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Kevin Rodriguez titulaire
Il sera associé à Mateo Biondic en pointe. Dans l'entrejeu, Kamiel Van de Perre est de retour dans le groupe mais débute sur le banc, Rob Schoofs est titulaire devant son ancien public.
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12:44
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Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à Malines pour ce match entre le KV et l'Union Saint-Gilloise