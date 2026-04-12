Date: 12/04/2026 13:30
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 2

L'Union se déplace à Malines en dimanche après-midi. Kevin Rodriguez fait son retour dans le onze de base.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   90' 44" 
Scott Crabbé depuis Malines
90+3
 Zorgane dans le filet latéral
Nouvelle occasion pour l'Union en contre
90+2
 Frappe d'Halhal
Le frisson dure un dixième de seconde, le temps de voir le ballon s'envoler dans la tribune
90+1
  Carte jaune pour Anan Khalaili
90
 Il y aura 6 minutes de temps additionnel.
90
 L'Union en gestion
Aucune occasion pour Malines en deuxième mi-temps
88
 remplacé Therence Koudou
remplaçant Bilal Bafdili
84
 Triple parade de Miras
S'interposant successivement devant Fuseini, Schoofs et Zorgane, il maintient Malines en vie !
81
  Carte jaune pour Mathis Servais
80
 remplacé Benito Raman
remplaçant Keano Vanrafelghem
79
 Corner malinois
L'Union se dégage sans broncher
76
 remplacé Mateo Biondic
remplaçant Mohammed Fuseini
76
 remplacé Anouar Ait El Hadj
remplaçant Kamiel Van de Perre
72
 Frappe d'Ait El Hadj
Ballon trop mou et trop axial pour inquiéter Miras
70
 Coup franc malinois très dangereux
Mais Van Brederode envoie le ballon dans le mur
67
 Frayeur pour l'Union
Centre de Van Brederode, Sykes intervient de toute justesse devant Antonio Bill
65
 remplacé Kevin Rodriguez
remplaçant Raul Florucz
63
 La tension palpable
L'arbitre doit une nouvelle fois calmer tout le monde, Kevin Rodriguez était venu défendre Guilherme
62
 Centre vicieux d'Ait El Hadj
Miras s'interpose juste devant Burgess
59
 Malines pousse
L'Union est plus repliée qu'en première mi-temps
55
 L'Union repart en contre
4 contre 3 qui profite à Rodriguez, l'attaquant équatorien préfère fixer et frapper, il assomme Halhal
53
  Carte jaune pour Christian Burgess
52
 Burgess se fait avoir
Raman le prend de vitesse avant de se faire accrocher
49
 L'Union proche du break !
Encore un corner dangereux, Sykes n'est pas loin du doublé, Burgess et Zorgane sont ensuite contrés sur la ligne !
47
 Occasion pour l'Union
Biondic se bat bien et lance Rodriguez face au but, sa frappe est contrée en corner
46
 Le match reprend
Aucun changement à signaler au repos


Arbitre 		Mi-temps


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45+2

But 		But de Ross Sykes (Rob Schoofs)
45+2
 Sykes ! L'Union est devant !
Nouvelle variante unioniste sur corner, Sykes échappe à la devance en se reculant à l'entrée du rectangle et fait mouche, c'est 0-1 !
45+1
 Hammar devant Biondic
Il était moins une sur le centre de Khalaili
44
 Il y aura 2 minutes de temps additionnel.
43
 Mac Allister sur le poteau !
Centre d'Ait El Hadj en seconde zone à la suite d'un corner, Burgess puis Zorgane remisent au second poteau, Mac Allister arrive lancé mais reprend sur le montant !
41
 Raman se loupe
L'ancien Anderlechtois passe Mac Allister et se forge la plus grosse occasion malinoise mais se précipite face à Scherpen et frappe loin au-dessus
38
 Tacle de Sykes
Il rachète la bévue de Burgess, qui avait laissé Malines se reconvertir côté droit
35
 Sauvetage d'Halhal
Ait El Hadj combine pour lancer Khalaili dans le rectangle, le centre en retrait de l'Israélien trouve Schoofs, dont la reprise décroisée est sauvée de la tête par Halhal
32
 Les esprits s'échauffent
L'arbitre doit calmer Hammar et Burgess, qui venaient rajouter leur grain de sel après une faute de Zorgane
29
 Contre malinois
Bill Antonio fonce sur la droite, Servais attend le ballon au second poteau mais Burgess éloigne le danger
26
 Malines répond
Le KV est bien en place et a également ses moments pour jouer dans les intervalles
23
 Nouveau coup franc unioniste
La tête décroisée de Sykes passe loin du but
22
 Frappe de Schoofs
Sur ledit corner, le second ballon revient à Schoofs, qui frappe en première intention mais ne cadre pas
21
 Rodriguez contré
Le ballon de Guilherme pour le lancer face à Miras est un peu long, l'Union récolte tout de même un corner
20
 Déviation de Rodriguez
Biondic prend la profondeur mais se faire rejoindre par St.Jago
18
 L'Union remet le nez à la fenêtre
Bon centre de Zorgane dégagé par Halhal, Malines concède ensuite le corner mais finit par se dégager grâce à une faute offensive de Sykes
16
 Malines un peu plus au ballon
L'Union met moins d'intensité qu'en tout début de match
13
 Coup franc unioniste
Guilherme est accroché sur la gauche. Le ballon de Schoofs trouve Burgess, qui ne parvient pas à cadrer sa tête
10
 Bon centre de Bill Antonio
Premier petit frisson pour l'Union, mais Mac Allister se dégage
9
 Première séquence de possession pour Malines
L'Union coulisse bien pour boucher les espaces
6
 Centre de Zorgane
Le ballon vers Rodriguez est trop long mais résulte d'un bon mouvement avec Biondic
4
 Les soigneurs pour Antonio Bill
Le héros de la semaine dernière est soigné sur la pelouse
3
 Bon début de match de l'Union
Les visiteurs se trouvent bien et récupèrent haut
1
 Tête de Sykes
Premier corner et première occasion pour l'Union, la reprise de Sykes ne passe pas loin au-dessus
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 KV Malines - Union SG: 0-0
13:27
 Les joueurs montent sur le terrain
Le You'll never walk alone le confirme : les supporters malinois sont en forme
13:21
 L'Union pour vaincre le signe indien
Pour récupérer la première place, il faudra s'imposer dans un stade où les Saint-Gillois n'ont encore jamais réussi à s'imposer depuis leur retour en D1A
13:01
 Premier match de Champions' Playoffs de l'histoire derrière les Casernes
Bill Antonio, qui a permis de ramener un point de Gand dans le temps additionnel, est titulaire
13:01
 Zeneli finalement pas rétabli
Le Suédois n'est pas sur la feuille de match
12:45
 Kevin Rodriguez titulaire
Il sera associé à Mateo Biondic en pointe. Dans l'entrejeu, Kamiel Van de Perre est de retour dans le groupe mais débute sur le banc, Rob Schoofs est titulaire devant son ancien public.
12:44
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve à Malines pour ce match entre le KV et l'Union Saint-Gilloise
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KV Malines KV Malines
Miras Nacho 90' 8.0 -
  • Arrêts: 6
  • Dégagements des poings: 2
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 2/12 (16.7%)
Plus de stats
Marsa Jose 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 52/61 (85.2%)
  • Précision des longs ballons: 3/13 (23.1%)
Plus de stats
Halhal Redouane 90' 7.0 -
  • Précision des passes: 73/75 (97.3%)
  • Précision des longs ballons: 7/7 (100%)
Plus de stats
St. Jago Tommy 74' 6.5 -
  • Précision des passes: 38/46 (82.6%)
Plus de stats
Koudou Therence 88' 5.9 -
  • Précision des passes: 29/40 (72.5%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/9 (11.1%)
  • Ballons perdus: 21
Plus de stats
Servais Mathis   90' 5.6 -
  • Précision des passes: 23/33 (69.7%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/13 (7.7%)
Plus de stats
Hammar Fredrik 90' 6.0 -
  • Précision des passes: 25/30 (83.3%)
Plus de stats
Antonio Bill 90' 6.1 -
  • Précision des passes: 13/19 (68.4%)
  • Dribbles réussis: 1/4 (25%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
van Brederode Myron 90' 6.2 -
  • Précision des passes: 19/29 (65.5%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Buts sur phase arrêtée: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/4 (0%)
  • Ballons perdus: 22
Plus de stats
Raman Benito 80' 6.5 -
  • Précision des passes: 6/8 (75%)
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 3/5 (60%)
Plus de stats
Mrabti Kerim 90' 6.4 -
  • Précision des passes: 21/26 (80.8%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Banc
De Wolf Ortwin 0'  
Diouf Gora 0'  
Konaté Mory 0'  
Kireev Maxim 0'  
Bafdili Bilal 2'  
Bandé Hassane 0'  
Vanrafelghem Keano 10' 6.3 -
Plus de stats
Decoene Massimo 0'  
 

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 7.1 -
  • Arrêts: 0
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 1
  • Précision des longs ballons: 8/17 (47.1%)
Plus de stats
Mac Allister Kevin 90' 7.4 -
  • Précision des passes: 30/35 (85.7%)
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Burgess Christian   90' 7.0 -
  • Précision des passes: 29/38 (76.3%)
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Sykes Ross 90' 8.2 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 30/41 (73.2%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 4
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Précision des longs ballons: 2/10 (20%)
Plus de stats
Khalaili Anan 90' 7.2 -
  • Précision des passes: 24/27 (88.9%)
  • Passes clés: 3
  • Dribbles réussis: 2/5 (40%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Schoofs Rob A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 31/35 (88.6%)
  • Passes clés: 5
  • Tirs cadrés: 1/4
  • Précision des centres: 3/3 (100%)
Plus de stats
Zorgane Adem 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 29/35 (82.9%)
  • Dribbles réussis: 3/6 (50%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 2/2 (100%)
Plus de stats
Smith Guilherme 90' 6.6 -
  • Précision des passes: 12/14 (85.7%)
  • Passes clés: 1
  • Interceptions: 5
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
  • Précision des centres: 0/3 (0%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Ait El Hadj Anouar 76' 6.9 -
  • Précision des passes: 16/21 (76.2%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des centres: 3/9 (33.3%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Rodriguez Kevin 65' 6.4 -
  • Précision des passes: 8/12 (66.7%)
  • Tirs cadrés: 0/3
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Biondic Mateo 76' 6.4 -
  • Précision des passes: 14/20 (70%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 2/3 (66.7%)
Plus de stats
Banc
Chambaere Vic 0'  
Van de Perre Kamiel 14' 6.8 -
Plus de stats
Fuseini Mohammed 14' 6.5 -
  • Tirs cadrés: 1/1
Plus de stats
Pavlic Ivan 0'  
Niang Ousseynou 0'  
Patris Louis 0'  
Florucz Raul 25' 6.8 -
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Leysen Fedde 0'  

présentation (du match)

Van de Perre de retour, Zeneli incertain : les compos probables de Malines - Union
Van de Perre de retour, Zeneli incertain : les compos probables de Malines - Union
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise ouvre ce dimanche de Playoffs avec un déplacement à Malines. Les hommes de David Hubert veulent retrouver leur place en tête du classement.

Avec la victoire du Club de Bruges à Saint-Trond, c'est désormais à l'Union de suivre le rythme pour retrouver sa première place. Mais pour cela, il faudra vaincre le signe indien.

Les Unionistes n'ont en effet jamais gagné à Malines depuis leur remontée en D1A. Lors du match de phase classique, la série n'était pas loin de connaître une fin, mais le KV avait égalisé dans le moneytime.

Van de Perre, un retour attendu

Pour ce retour derrière les Casernes, David Hubert retrouve Kamiel Van de Perre, qui avait manqué les deux derniers matchs. Au moment de la conférence de presse, une légère incertitude planait par contre autour de Besfort Zeneli, qui a connu une semaine d'entraînement perturbée.

En face, Malines se présente boosté par le point conquis dans le temps additionnel à La Gantoise, Fred Vanderbiest dispose d'un noyau au complet. Benito Raman conservera-t-il sa place de titulaire ? Bouke Boersma et Keano Vanrafelghem attendent désormais leur chance.

Les compositions probables :

Union : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Sykes - Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Zeneli, Ait El Hadj, Guilherme - Biondic

Malines : Miras - Halhal, St.Jago, Marsà - Koudou, Hammar, Salifou, Servais - Mrabti, Raman, Van Brederode.
 

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09:20

L'Union Saint-Gilloise ouvre ce dimanche de Playoffs avec un déplacement à Malines. Les hommes de David Hubert veulent retrouver leur place en tête du classement.

Play-offs 1

 Journée 2
STVV STVV 1-2 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 18:30 La Gantoise La Gantoise
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