Suis Union SG - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.
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Date: 19/04/2026 18:30
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 3

On y est : le premier gros choc des Playoffs entre l'Union et le Club de Bruges doit décider de la première place. Qui fera la meilleure affaire ?

Tous les matches en direct
Temps   18:30 
Scott Crabbé depuis le Parc Duden
17:59
 Un point d'écart entre les deux équipes
La rencontre d'aujourd'hui pourrait valoir cher
17:50
 Hans Vanaken sur le banc
Il n'est visiblement pas assez fit, Hugo Vetlesen en profite pour débuter. Nicolo Tresoldi est quant à lui forfait, Romeo Vermant le remplace
17:49
 David Hubert conserve deux attaquants
Malgré le retour de Besfort Zeneli (sur le banc), Kevin Rodriguez et Mateo Biondic débutent de concert en pointe. Dans l'entrejeu, Kamiel Van de Perre renvoie Rob Schoofs sur le banc.
17:48
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Parc Duden pour ce choc entre Unionistes et Blauw en Zwart
Union SG (Union SG - FC Bruges)
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Ross Sykes - Anan Khalaili - Kamiel Van de Perre - Adem Zorgane - Guilherme Smith - Anouar Ait El Hadj - Kevin Rodriguez - Mateo Biondic
Banc: Vic Chambaere - Mohammed Fuseini - Ivan Pavlic - Guillaume François - Jens Teunckens - Ousseynou Niang - Besfort Zeneli - Louis Patris - Massiré Sylla - Raul Florucz

FC Bruges (Union SG - FC Bruges)
FC Bruges: Nordin Jackers - Joaquin Seys - Joel Ordonez - Brandon Mechele - Bjorn Meijer - Aleksandar Stankovic - Raphael Onyedika - Carlos Forbs - Hugo Vetlesen - Christos Tzolis - Romeo Vermant
Banc: Nicolò Tresoldi - Cisse Sandra - Dani van den Heuvel - Gustaf Nilsson - Hans Vanaken - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Mamadou Diakhon - Shandre Campbell

Union SG Union SG
Scherpen Kjell  
Mac Allister Kevin  
Burgess Christian  
Sykes Ross  
Khalaili Anan  
Van de Perre Kamiel  
Zorgane Adem  
Smith Guilherme  
Ait El Hadj Anouar  
Rodriguez Kevin  
Biondic Mateo  
Banc
Chambaere Vic  
Fuseini Mohammed  
Pavlic Ivan  
François Guillaume  
Teunckens Jens  
Niang Ousseynou  
Zeneli Besfort  
Patris Louis  
Sylla Massiré  
Florucz Raul  
 

FC Bruges FC Bruges
Jackers Nordin  
Seys Joaquin  
Ordonez Joel  
Mechele Brandon  
Meijer Bjorn  
Stankovic Aleksandar  
Onyedika Raphael  
Forbs Carlos  
Vetlesen Hugo  
Tzolis Christos  
Vermant Romeo  
Banc
Tresoldi Nicolò  
Sandra Cisse  
van den Heuvel Dani  
Nilsson Gustaf  
Vanaken Hans  
Siquet Hugo  
Spileers Jorne  
Diakhon Mamadou  
Campbell Shandre  

présentation (du match)

Van de Perre et Zeneli de retour : les compos probables d'Union - Club de Bruges
Van de Perre et Zeneli de retour : les compos probables d'Union - Club de Bruges
Photo: © photonews

L'Union Saint-Gilloise s'apprête à accueillir le Club de Bruges. Un match forcément crucial dans la course au titre.

Ils ne se quittent plus : l'année dernière, c'est la double confrontation entre l'Union et le Club de Bruges qui avait lancé les Saint-Gillois vers le titre de champion, grâce à cette frappe enroulée d'Alessio Castro-Montes en Venise du Nord. Cette fois, l'écart entre les deux équipes n'est à nouveau que d'un point.

La balle est remise au centre après la victoire 1-0 des Brugeois en début de saison et celle des Unionistes au match retour de la phase classique. Le Parc Duden pourrait toutefois encore donner des ailes aux hommes de David Hubert : seule La Gantoise...d'Ivan Leko est venue y prendre un point cette saison.

Quelles équipes de départ ?

L'Union peut d'ailleurs compter sur le retour de Besfort Zeneli, qui avait manqué la rencontre face à Malines. De quoi repasser à un système à un attaquant. C'est possible mais pas assuré, David Hubert peut compter sur une certaine flexibilité tactique pour surprendre.

Côté brugeois, Leko devra composer sans Kyriani Sabbe jusqu'en fin de saison. Carlos Forbs devrait par contre pouvoir reprendre sa place, même si Hugo Vetlesen s'est montré à son avantage lors de sa montée au jeu à Saint-Trond.

Les compositions probables :

Union : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Sykes - Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Zeneli, Ait El Hadj, Guilherme - Biondic

Club de Bruges : Jackers - Siquet, Mechele, Ordonez, Seys - Onyedika, Stankovic, Vanaken - Forbs, Tresoldi, Tzolis
 

Prono Union SG - FC Bruges

Union SG gagne
Partage
FC Bruges gagne
Union SG Union SG gagne Partage FC Bruges FC Bruges gagne
30.77% 39.23% 30%
Les plus populaires
1-1
(66x)		 2-1
(51x)		 1-2
(50x)

Comparatif Union SG - FC Bruges

Classement

1
2

Points

39
38

Gagner

2
2

Buts inscrits

2
6

Buts reçus

0
3

Cartes jaunes

7
4

face-à-face remportés

6
8
10
01/02 18:30 Union SG Union SG 1-0 FC Bruges FC Bruges
05/10 18:30 FC Bruges FC Bruges 1-0 Union SG Union SG
20/07 18:30 Union SG Union SG 1-2 FC Bruges FC Bruges
27/04 18:30 Union SG Union SG 0-0 FC Bruges FC Bruges
24/04 20:30 FC Bruges FC Bruges 0-1 Union SG Union SG
22/12 18:30 Union SG Union SG 2-2 FC Bruges FC Bruges
06/10 18:30 FC Bruges FC Bruges 1-1 Union SG Union SG
20/07 20:00 FC Bruges FC Bruges 1-2 Union SG Union SG
13/05 20:30 FC Bruges FC Bruges 2-2 Union SG Union SG
21/04 18:30 Union SG Union SG 1-2 FC Bruges FC Bruges
28/02 20:30 Union SG Union SG 2-0 FC Bruges FC Bruges
07/02 20:45 FC Bruges FC Bruges 2-1 Union SG Union SG
26/12 20:45 FC Bruges FC Bruges 1-1 Union SG Union SG
05/11 18:30 Union SG Union SG 2-1 FC Bruges FC Bruges
04/06 18:30 Union SG Union SG 1-3 FC Bruges FC Bruges
06/05 18:15 FC Bruges FC Bruges 1-2 Union SG Union SG
10/02 20:45 FC Bruges FC Bruges 1-1 Union SG Union SG
22/10 20:45 Union SG Union SG 2-2 FC Bruges FC Bruges
11/05 20:30 FC Bruges FC Bruges 1-0 Union SG Union SG
08/05 13:30 Union SG Union SG 0-2 FC Bruges FC Bruges
27/01 20:45 FC Bruges FC Bruges 0-0 Union SG Union SG
01/08 13:30 Union SG Union SG 0-1 FC Bruges FC Bruges
15/07 19:00 FC Bruges FC Bruges 3-2 Union SG Union SG
22/10 18:00 FC Bruges FC Bruges 2-0 Union SG Union SG
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12:00

L'Union Saint-Gilloise s'apprête à accueillir le Club de Bruges. Un match forcément crucial dans la course au titre.

Play-offs 1

 Journée 3
KV Malines KV Malines 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 0-0 STVV STVV
Union SG Union SG 18:30 FC Bruges FC Bruges
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