Le Club de Bruges très confiant avant le match au sommet : "Je ne vois pas ce que l'Union a de plus que nous"

Premier affrontement en Play-Offs entre l'Union et le Club de Bruges, ce dimanche. Un match avant lequel Hans Vanaken a quelque peu mis le feu aux poudres, au micro de DAZN.

Après deux journées de Champions Play-Offs, l'Union Saint-Gilloise est toujours en tête et compte une longueur d'avance sur le Club de Bruges.

Personne n'ose désigner un favori incontesté avant le premier affrontement en Play-Offs entre les deux prétendants au titre, ce dimanche au Parc Duden. Pour Hans Vanaken, il est néanmoins clair que le Club de Bruges se doit de remporter le titre.

"Qu'est-ce que l'Union a de plus que nous ?", s'interroge le Diable rouge au micro du détenteur de droits DAZN. "Nous avons une meilleure qualité technique que l'Union et plus de joueurs capables de faire la différence", assure le médian offensif.

Hans Vanaken estime que Bruges est le clair favori au titre

Hans Vanaken n'hésite donc pas à endosser le rôle de favori. "L'Union était très dépendante de Promise David, la révélation de la saison. Sans lui, ils vont devoir trouver une approche différente en Play-Offs."



Le médian offensif voit cependant un point négatif à son Club de Bruges. "Nous sommes encore trop gentils sur le terrain. Nous sommes l'équipe romantique qui cherche toujours la solution footballistique. L'Union est plus pragmatique à cet égard, et a aussi ce genre de joueurs dans ses rangs", a conclu Hans Vanaken.