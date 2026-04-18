La dernière demi-heure aura (encore) suffi : Cvetkovic et Bertaccini réveillent Anderlecht à Malines

Anderlecht a renversé la situation pour s'imposer 1-2 à Malines. Les rentrées de Mihajlo Cvetković et Adriano Bertaccini ont fait beaucoup de bien au Sporting.

Victorieux de La Gantoise dans le dernier quart d'heure, Anderlecht voulait confirmer en enchaînant à Malines. Retrouvant Colin Coosemans dans le but, Jérémy Taravel a pallié la blessure de Nathan De Cat en lançant Thorgan Hazard, Coba Da Costa, Mario Stroeykens et Tristan Degreef côte à côte.

De blessures, il en a pourtant beaucoup été question en première mi-temps. L'arbitre assistant a donné le ton en se claquant après cinq minutes. Après les sept minutes d'interruption, le jeu a repris en mode round d'observation prolongé. Malgré cela, Mario Stroeykens a lui aussi dû rentrer au vestiaire après 20 minutes, sa blessure aux ischio-jambiers ne présage rien de bon pour sa fin de saison.

Anderlecht peu à son affaire

Pour une véritable occasion, il a fallu attendre la demi-heure et ce coup franc de Marko Kana négligemment joué dans les pieds de Benito Raman. L'ancien attaquant des Mauves s'est alors présenté face à Coosemans, qui a remporté son face-à-face. Une phase fatale à Raman, qui boîtait déjà juste avant et a demandé son changement dans la foulée.

C'est pourtant bien Malines qui est passé devant dans les neuf minutes de temps additionnel. Sur une transversale de Myron Van Brederode, Mathis Servais a remis le ballon dans le rectangle, Bouke Boersma s'est très facilement imposé au duel face à Marko Kana pour permettre au KV de mener 1-0 à la pause.







Dans les cordes, Anderlecht a opéré un changement pour la reprise, avec la sortie de Marco Kana pour Killian Sardella. Et pourtant, c'est bien Malines qui a continué à insister, avec deux belles occasions sous la forme d'une frappe enroulée de Servais et d'un arrêt de Coosemans sur une reprise en un temps de José Marsà.

Contre le cours du jeu, le Sporting est toutefois parvenu à égaliser. Une minute après son entrée au jeu à la place d'un Thorgan Hazard transparent, Mihajlo Cvetković a apporté de la présence dans le rectangle avec une reprise détournée par Nacho Miras. Mais le Serbe s'est montré plus prompt pour profiter du rebond pour faire mouche (61e, 1-1).

Un Sporting à réaction

Monté en même temps, Adriano Bertaccini a lui aussi fait la différence dix minutes plus tard grâce à une merveille talonnade de Ludwig Augustinsson dans le rectangle (70e, 1-2). Le cinquième but de suite inscrit grâce à un remplaçant en comptant les buts inscrits contre La Gantoise. Beaucoup plus serein, le Sporting a également resserré les boulons derrière, ne concédant pratiquement plus rien dans les dernières minutes pour conserver son avantage.

Comme contre les Buffalos et au Club de Bruges, Anderlecht se sera rebiffé dans la dernière demi-heure pour faire oublier une première partie de match particulièrement insipide. 30 minutes qui permettent aux Mauves de repousser le KV à quatre points et de provisoirement revenir à un point de la troisième place de Saint-Trond.