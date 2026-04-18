Date: 18/04/2026 20:45
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 3
Stade: Achter de Kazerne
La dernière demi-heure aura (encore) suffi : Cvetkovic et Bertaccini réveillent Anderlecht à Malines
La dernière demi-heure aura (encore) suffi : Cvetkovic et Bertaccini réveillent Anderlecht à Malines
Photo: © photonews

Anderlecht a renversé la situation pour s'imposer 1-2 à Malines. Les rentrées de Mihajlo Cvetković et Adriano Bertaccini ont fait beaucoup de bien au Sporting.

Victorieux de La Gantoise dans le dernier quart d'heure, Anderlecht voulait confirmer en enchaînant à Malines. Retrouvant Colin Coosemans dans le but, Jérémy Taravel a pallié la blessure de Nathan De Cat en lançant Thorgan Hazard, Coba Da Costa, Mario Stroeykens et Tristan Degreef côte à côte.

De blessures, il en a pourtant beaucoup été question en première mi-temps. L'arbitre assistant a donné le ton en se claquant après cinq minutes. Après les sept minutes d'interruption, le jeu a repris en mode round d'observation prolongé. Malgré cela, Mario Stroeykens a lui aussi dû rentrer au vestiaire après 20 minutes, sa blessure aux ischio-jambiers ne présage rien de bon pour sa fin de saison.

Anderlecht peu à son affaire

Pour une véritable occasion, il a fallu attendre la demi-heure et ce coup franc de Marko Kana négligemment joué dans les pieds de Benito Raman. L'ancien attaquant des Mauves s'est alors présenté face à Coosemans, qui a remporté son face-à-face. Une phase fatale à Raman, qui boîtait déjà juste avant et a demandé son changement dans la foulée.

C'est pourtant bien Malines qui est passé devant dans les neuf minutes de temps additionnel. Sur une transversale de Myron Van Brederode, Mathis Servais a remis le ballon dans le rectangle, Bouke Boersma s'est très facilement imposé au duel face à Marko Kana pour permettre au KV de mener 1-0 à la pause.



Dans les cordes, Anderlecht a opéré un changement pour la reprise, avec la sortie de Marco Kana pour Killian Sardella. Et pourtant, c'est bien Malines qui a continué à insister, avec deux belles occasions sous la forme d'une frappe enroulée de Servais et d'un arrêt de Coosemans sur une reprise en un temps de José Marsà.

Contre le cours du jeu, le Sporting est toutefois parvenu à égaliser. Une minute après son entrée au jeu à la place d'un Thorgan Hazard transparent, Mihajlo Cvetković a apporté de la présence dans le rectangle avec une reprise détournée par Nacho Miras. Mais le Serbe s'est montré plus prompt pour profiter du rebond pour faire mouche (61e, 1-1).

Un Sporting à réaction

Monté en même temps, Adriano Bertaccini a lui aussi fait la différence dix minutes plus tard grâce à une merveille talonnade de Ludwig Augustinsson dans le rectangle (70e, 1-2). Le cinquième but de suite inscrit grâce à un remplaçant en comptant les buts inscrits contre La Gantoise. Beaucoup plus serein, le Sporting a également resserré les boulons derrière, ne concédant pratiquement plus rien dans les dernières minutes pour conserver son avantage.

Comme contre les Buffalos et au Club de Bruges, Anderlecht se sera rebiffé dans la dernière demi-heure pour faire oublier une première partie de match particulièrement insipide. 30 minutes qui permettent aux Mauves de repousser le KV à quatre points et de provisoirement revenir à un point de la troisième place de Saint-Trond.

Les compositions

Voulez-vous donner votre avis sur votre équipe favorite ? Connectez-vous et partagez votre avis avec d'autres supporters ! Se connecter

KV Malines KV Malines
Miras Nacho 90' 5.6 -
  • Arrêts: 2
  • Dégagements des poings: 0
  • Ballon capté: 0
  • Précision des longs ballons: 9/38 (23.7%)
Plus de stats
Marsa Jose   90' 7.34 -
  • Précision des passes: 42/49 (85.7%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Dribbles réussis: 0/2 (0%)
Plus de stats
Halhal Redouane 90' 6.45 -
  • Précision des passes: 47/50 (94%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
St. Jago Tommy   76' 5.78 -
  • Précision des passes: 25/35 (71.4%)
  • Précision des longs ballons: 1/16 (6.3%)
Plus de stats
Servais Mathis 90' 6.38 -
  • Précision des passes: 29/39 (74.4%)
  • Passes clés: 2
  • Tirs cadrés: 0/4
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
Plus de stats
Hammar Fredrik 90' 6.37 -
  • Précision des passes: 19/25 (76%)
  • Tirs cadrés: 1/1
  • Précision des longs ballons: 0/6 (0%)
Plus de stats
Mrabti Kerim   88' 5.95 -
  • Précision des passes: 27/34 (79.4%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Koudou Therence 90' 6.57 -
  • Précision des passes: 24/29 (82.8%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 4/6 (66.7%)
  • Précision des centres: 1/5 (20%)
Plus de stats
Boersma Bouke 90' -
van Brederode Myron 90' 6.68 -
  • Précision des passes: 31/37 (83.8%)
  • Passes clés: 6
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Raman Benito 33' 6.34 -
  • Tirs cadrés: 1/3
Plus de stats
Banc
De Wolf Ortwin 0'  
Diouf Gora 0'  
Konaté Mory 2' 6.26  
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Kireev Maxim 14' 5.86 -
  • Passes clés: 1
  • Précision des centres: 2/2 (100%)
Plus de stats
Bandé Hassane 0'  
Vanrafelghem Keano 0'  
Bafdili Bilal 0'  
Antonio Bill   57' 6.06 -
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Tirs cadrés: 1/2
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Decoene Massimo 0'  
 

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.4 -
  • Arrêts: 4
  • Dégagements des poings: 1
  • Ballon capté: 2
  • Passes clés: 1
  • Précision des longs ballons: 3/17 (17.6%)
Plus de stats
Maamar Ali   90' 5.92 -
  • Précision des passes: 25/36 (69.4%)
  • Tirs cadrés: 0/2
  • Dribbles réussis: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/7 (14.3%)
Plus de stats
Diarra Moussa   90' 6.22 -
  • Précision des passes: 47/57 (82.5%)
  • Précision des longs ballons: 2/6 (33.3%)
Plus de stats
Kana Marco 45' 6.74 -
  • Précision des passes: 23/25 (92%)
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
Plus de stats
Augustinsson Ludwig A 90' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Précision des passes: 31/41 (75.6%)
  • Passes clés: 4
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des longs ballons: 0/2 (0%)
Plus de stats
Llansana Enric   90' 6.5 -
  • Précision des passes: 37/47 (78.7%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
Plus de stats
Saliba Nathan-Dylan   90' 6.24 -
  • Précision des passes: 25/33 (75.8%)
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 2/2 (100%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Degreef Tristan 90' 6.61 -
  • Précision des passes: 19/27 (70.4%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
Plus de stats
Stroeykens Mario 21' 6.12 -
Plus de stats
da Costa Coba   60' 6.33 -
  • Précision des passes: 8/17 (47.1%)
  • Passes clés: 1
  • Tirs cadrés: 0/1
  • Dribbles réussis: 0/1 (0%)
  • Précision des centres: 0/2 (0%)
Plus de stats
Hazard Thorgan 61' 5.95 -
  • Précision des passes: 22/29 (75.9%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/2 (50%)
  • Précision des centres: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Banc
Hey Lucas 0' 6.3  
Plus de stats
Camara Ilay 0'  
Cvetkovic Mihajlo  29' 7.9 -
  • Buts: 1
  • Tirs cadrés: 2/3
Plus de stats
Verschaeren Yari 69' 6.36 -
  • Précision des passes: 36/42 (85.7%)
  • Passes clés: 1
  • Dribbles réussis: 1/1 (100%)
  • Précision des longs ballons: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Rits Mats 0'  
Heekeren Justin 0'  
Nga Kana Joshua 0'  
Sardella Killian 45' 6.74 -
  • Précision des passes: 20/21 (95.2%)
  • Précision des longs ballons: 3/3 (100%)
Plus de stats
Bertaccini Adriano 30' 8.11 -
  • Buts: 1
  • Précision des passes: 4/7 (57.1%)
  • Tirs cadrés: 1/3
  • Dribbles réussis: 1/3 (33.3%)
Plus de stats
Revivre KV Malines - Anderlecht

Play-offs 1

 Journée 3
KV Malines KV Malines 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 19/04 STVV STVV
Union SG Union SG 19/04 FC Bruges FC Bruges
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved