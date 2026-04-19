"L'opinion publique est de plus en plus sévère avec l'Union"

"L'opinion publique est de plus en plus sévère avec l'Union"
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L'Union Saint-Gilloise n'est pas brillante dans le jeu cette saison, mais semble invincible. Le secret pour aller chercher un deuxième titre d'affilée ?

Il paraît loin, le temps où l'Union Saint-Gilloise était la sensation rafraîchissante venue de D1B, que tout le monde (même à Anderlecht !) appréciait et qui faisait vibrer avec ses résultats surprenants. Désormais, l'USG est un ogre : championne de Belgique, équipe de Champions League, elle est même cynique dans son style de jeu - une défense impassable, un but, et le deuxième titre à portée.

Pour Anthony Moris, cette analyse est cependant un peu exagérée. Interviewé par la RTBF, l'ancien capitaine de l'Union estime que le niveau général du championnat n'aide pas.

Pour Moris, les attentes du public envers l'Union ont changé

"Moins de qualité ? C'est un constat faussé par le niveau global du championnat, où certaines équipes semblent plus faibles que les saisons précédentes", estime Moris.

"L'Union a des qualités avec des joueurs comme Biondic, Zeneli, Zorgane, Schoofs. Derrière, c'est toujours le même quatuor et c'est costaud", pointe l'international luxembourgeois. Surtout, selon Anthony Moris, le public a changé de regard sur les pensionnaires du Parc Duden, qui ne sont plus ce nouveau venu à la belle histoire. 

Lire aussi… Van de Perre et Zeneli de retour : les compos probables d'Union - Club de Bruges
"L'opinion publique est de plus en plus dure avec l'Union", souligne Moris. "Les gens en attendent toujours davantage du champion en titre. Qu'est-ce qu'on attend d'une équipe de foot ? Qu'elle fasse des résultats, et c'est exactement ce que l'Union est en train de faire". 

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