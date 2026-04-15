Union - Bruges, un match fermé ce dimanche ? "Ce sera 0-0, 1-0 ou 0-1, quelque chose comme ça"

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Photo: © photonews

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Première confrontation entre les deux grands favoris au titre, ce dimanche. L'Union contre le Club de Bruges, une affiche déjà largement préfacée.

Dimanche à 18h30 sera donné le coup d'envoi du premier tournant de la course au titre. Il s'agira en effet du premier duel en Play-Offs entre les deux grands concurrents au sacre final : l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges.

Une rencontre spéciale, puisqu'en dehors de son importance au classement, il s'agira du 100e affrontement en match officiel entre les deux clubs. Avantage Union, qui a remporté 42 des 99 premiers matchs, contre 36 pour Bruges.

Cependant, en Play-Offs, le Club de Bruges a déjà battu l'Union à quatre reprises, tandis que le club bruxellois ne s'est imposé que deux fois. Seuls les Blauw & Zwart ont été capables de gagner à domicile, puisqu'on a assisté à cinq victoires à l'extérieur et deux partages en huit confrontations.

Des confrontations encore décisives pour le titre ?

La saison dernière, ce sont d'ailleurs les confrontations entre les deux clubs qui avaient été déterminantes. L'Union avait empoché quatre points sur six, ce qui avait suffi pour remporter le titre. Qu'en sera-t-il cette saison ? Dans le nord du pays, on prédit visiblement un match... fermé.


"0-0, 1-0, 0-1, un match tendu, quelque chose comme ça", a notamment déclaré l’analyste Filip Joos dans le podcast 90 Minutes. "Ça reste du football, mais il y a peu de chances que le score soit plus élevé. Et je pense que si une équipe doit gagner largement, ce sera le Club de Bruges. L'Union a peut-être une légère meilleure chance de gagner, mais je ne pense pas qu'ils puissent l'emporter avec un large écart." Réponse dimanche soir.

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