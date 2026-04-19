Vanaken et Tresoldi sur le banc contre l'Union : les explications d'Ivan Leko

Le Club de Bruges débute sans son capitaine Hans Vanaken pour le choc au sommet face à l'Union Saint-Gilloise. Ivan Leko s'en est expliqué.

Vanaken ne débute pas la rencontre, mais comme le confirme Leko, ce n'est certainement pas un choix sportif. “Hans est le meilleur joueur des dix dernières années en Belgique, je ne le mettrais jamais sur le banc comme ça”, insiste-t-il. “Il n'est tout simplement pas à 100 % pour disputer un match entier.”

Le Club a donc dû chercher des alternatives. Hugo Vetlesen débute à la place de Vanaken. Et Romeo Vermant est lui aussi titularisé. Il profite du forfait de Nicolo Tresoldi : "Nicolo ne s'est pas entraîné complètement cette semaine, donc aujourd'hui nous optons pour une autre solution".

Malgré les défections, le Club de Bruges veut rester fidèle à son football

À noter : le Club n'opte pas pour un système avec un faux neuf, comme cela avait déjà été le cas par le passé contre l'Union. “Aujourd'hui, on va simplement jouer notre football”, précise Leko.

Malgré l'enjeu, Bruges ne calculera pas : “Nous avons déjà montré que, quand nous sommes à notre niveau, nous pratiquons le meilleur et le football le plus offensif de Belgique.”

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Il y a toutefois aussi du respect pour l'adversaire. “Nous jouons contre le leader, qui est en tête depuis presque toute la saison. Cela mérite du respect, mais nous n'allons pas nous adapter”, conclut Leko.