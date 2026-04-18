La bataille du Marien sur la route du titre : le chiffre fou qui marque la différence entre l'Union et le Club

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Demain soir, le match au sommet du week-end aura lieu au Parc Duden entre l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges. Une vraie opposition de style en perspective.

Le choc de demain soir opposera la meilleure attaque à la meilleure défense du championnat. Personne en D1A n'a inscrit plus de buts que le Club de Bruges (65, plus de deux par match en moyenne), personne n'en a encaissé moins que l'Union (17).

Entre les deux seules équipes ayant démarré les Playoffs par un 6 sur 6, il s'agira d'imposer son style. Ivan Leko a beau vouloir un peu plus de pragmatisme pour la dernière ligne droite du championnat, son équipe n'a jamais renié son esprit offensif.

Le Club plus généreux avec le public...et son adversaire ?

Bruges préfèrera toujours marquer un but de plus que son adversaire plutôt qu'encaisser un but de moins. Depuis l'arrivée de Leko, les Blauw en Zwart n'ont gardé leurs filets inviolés qu'à une seule reprise en quinze matchs de championnat. C'était lors de la victoire 3-0 contre le Standard.

Toutes les autres équipes sont parvenues à trouver la faille, marquant 22 buts lors de ces 15 matchs. Sur cet intervalle, l'Union en est à huit cleansheets, dont deux lors des deux premiers matchs de Playoffs.


Les deux approches ont leurs avantages et leurs inconvénients : Ivan Leko présente un meilleur ratio de points par match que David Hubert depuis son arrivée (2,10 points par match contre 2,06, avec moins de matchs de Ligue des Champions au menu), mais son équipe n'a pas réussi à prendre à défaut la défense unioniste lors de sa dernière visite au Parc Duden.

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