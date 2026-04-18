"Je m'en suis rendu compte" : un cadre du Club de Bruges écœuré par certains comportements

En peu de temps, Joaquin Seys est devenu un joueur clé du Club de Bruges. À 21 ans, il découvre le haut niveau... mais aussi le côté moins beau du succès.

Joaquin Seys est un pur produit du Club de Bruges. Après avoir gravi tous les échelons de l'académie, il a fait ses dents avec le Club NXT avant d'intégrer l'équipe première en 2024. Il n'a pas tardé à faire ses débuts la même année, lors de la Supercoupe perdue contre l'Union (1-2).

La suite a été très rapide pour le jeune West-Flandrien. Il a disputé 87 matchs avec l'équipe A et a été sélectionné avec les Diables Rouges.

Seys met en garde contre le côté sombre du succès

C'est ce qu'il explique avec franchise dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws. "Tout le monde ne te veut pas du bien", prévient-il. "Je m'en suis rendu compte. Des gens qui ne faisaient pas attention à moi ou qui ne croyaient pas que je deviendrais pro m'envoient des messages pour me demander un maillot."

"Mais la vie ne fonctionne pas comme ça", poursuit-il. "J'ai parfois du mal à accepter que ça se passe comme ça, que certains veuillent profiter de mon succès."

Lire aussi… La bataille du Marien sur la route du titre : le chiffre fou qui marque la différence entre l'Union et le Club›

Malgré ces réflexions, Seys reste concentré sur sa carrière. Un choc contre l'Union Saint-Gilloise l'attend demain, avant de pouvoir rêver de la Coupe du monde avec la Belgique cet été.