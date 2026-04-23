L'Union cale avant Anderlecht : "Il faut être honnête..."

L'Union Saint-Gilloise a été incapable de prendre La Gantoise à défaut. Etait-elle vraiment remise de sa victoire contre le Club de Bruges ?

Entre la prestation de dimanche et celle d'hier soir, il y avait un monde de différence. David Hubert n'a eu aucun problème à le reconnaître en conférence de presse. "C'est clair que c'est une déception, c'est normal que les joueurs soient déçus. On doit être honnête : on n'avait pas la qualité suffisante pour marquer".

" En première mi-temps on n'a pas réussi à mettre ce match en feu (pas le moindre tir cadré NDLA). Mais en deuxième, on était la seule équipe à vouloir gagner". En vain : "Même si on a eu les occasions pour passer devant en deuxième mi-temps, je n'ai pas retrouvé cette intensité et cette fraîcheur dans le rectangle adverse. Je suis très déçu par le résultat, et par notre première mi-temps".

L'Union n'a pas mis tous les ingrédients pour l'emporter

Il manquait un peu de tout pour dépasser les Gantois : "On n’a pas trouvé la justesse pour créer un petit peu plus. C'est ce qui fait qu'on a trop peu mis notre adversaire sous pression. Et sur les centres, on ne rentrait pas assez dans le rectangle. Dans ces conditions, il était difficile de l'emporter".

La fatigue a-t-elle joué ? "Contre Bruges, on a été chercher loin dans nos ressources. Mais je ne veux pas me cacher derrière cette excuse. Gand aussi a joué il y a trois jours".

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L'Union doit désormais rebondir et montrer autre chose lors de son déplacement à Anderlecht : "On sait que les Playoffs, c’est une longue compétition et que rien n’est joué après quatre matches. On est conscient qu’on doit être meilleur, qu’on doit afficher un niveau plus haut et avoir plus faim. C'est vrai, nous aurons un jour de récupération de plus qu'Anderlecht. Mais avant de parler de ça, il faut qu'on comprenne les raisons de notre prestation et qu'on soit bien conscients que c'est une déception".