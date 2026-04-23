Analyse Pourquoi ce n'est pas un hasard si Gand a encore grappillé des points contre l'Union au Parc Duden

Pourquoi ce n'est pas un hasard si Gand a encore grappillé des points contre l'Union au Parc Duden
Photo: © photonews

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L'Union n'a perdu des points à domicile qu'à deux reprises en championnat cette saison. Contre La Gantoise en décembre, et contre... La Gantoise en avril. Un hasard, ou pas ?

Oui, l'Union peut perdre des points à domicile. Pour la deuxième fois cette saison, elle a été accrochée à domicile par La Gantoise, ce mercredi soir. Les deux équipes ne font pas une grande affaire de ce 0-0, et le vrai gagnant du week-end, c'est le Club de Bruges.

La première période n'a pas vraiment été flamboyante côté bruxellois. Un excellent Davy Roef a notamment privé Biondic d'un but après la pause. Mais si l'une de ces rares occasions avait fini au fond, l'histoire aurait évidemment été tout autre.

Le football reste un jeu de détails... et de chance

Il faut le reconnaître: le football reste un sport où la chance et le hasard jouent un rôle. Face à Saint-Trond, l'Union aurait aussi pu laisser des points dans ces Champions Play-offs, et le Club de Bruges s'en est également bien sorti face aux Trudonnaires.

Dans une course au titre, chaque détail compte. Du côté du Royal Antwerp, on parle encore avec enthousiasme de la frappe lointaine de Toby Alderweireld qui aurait tout aussi bien pu ne jamais entrer; à Manchester City, c'est la même histoire avec Vincent Kompany.

Le coach n'y est pas (forcément) pour grand-chose

Autre élément frappant : Rik De Mil est arrivé au coup d'envoi au Parc Duden avec un plan, en titularisant Duverne et en optant, en plus de trois défenseurs centraux (Van Der Heyden, Volckaert, Hashioka), pour deux latéraux plutôt "défensifs".

Lire aussi… L'Union cale avant Anderlecht : "Il faut être honnête..."

Araujo et Duverne, c'est une approche différente de Araujo et Skoras (l'ailier polonais évoluait plus haut, au-dessus de Duverne). Cela a clairement permis de neutraliser en partie les vagues offensives de l'Union, même si les Bruxellois ont eu des occasions après la pause.

La première fois que La Gantoise était parvenue à arracher un partage sur le terrain de l'Union, c'était encore sous Ivan Leko, en décembre. Lui aussi était venu avec un plan, et celui-ci passait également par une défense à trois dans son onze.

Les semaines précédentes, les Buffalos débutaient plus souvent avec quatre défenseurs. Il s'était donc, à l'époque, quelque peu adapté au système de l'Union. Quelques jours plus tard, il rejoignait le Club de Bruges, et on connaît la suite.

Le timing, c'est tout ?

Il y a peut-être tout de même plusieurs éléments qui font que ce n'est pas totalement un hasard si l'Union n'arrive pas à battre un adversaire comme La Gantoise. On peut notamment s'interroger sur le timing de la rencontre.

Cette fois, il s'agissait d'un match en semaine, coincé entre deux rendez-vous majeurs pour les Bruxellois: un duel à domicile contre le Club de Bruges et un déplacement à Anderlecht. Dans ce contexte, une rencontre contre Gand peut donner l'impression d'être un match "entre deux".

La fois précédente, les Unionistes sortaient d'un difficile match de Coupe contre Zulte Waregem et avaient un duel face à l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions à l'horizon. Là aussi, on pouvait se dire que, à domicile, cela devait passer contre La Gantoise, non?

D'autant plus que, lors des cinq confrontations précédentes, l'Union n'avait jamais laissé de points face aux Buffalos. Mieux encore : depuis son retour au plus haut niveau, l'Union n'a jamais perdu contre La Gantoise. Ce ne fut pas le cas non plus cette fois, mais ce partage ressemble malgré tout à une grosse occasion manquée.

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