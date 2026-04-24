Analyse Une grande première depuis la défaite...à Anderlecht pour l'Union : le dilemme de David Hubert

Scott Crabbé, journaliste football
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Une grande première depuis la défaite...à Anderlecht pour l'Union : le dilemme de David Hubert
Photo: © photonews

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L'Union Saint-Gilloise a eu du mal à rentrer dans son match contre La Gantoise. Les joueurs avaient-ils les jambes lourdes ?

L'Union s'est-elle vue trop belle après la victoire contre le Club de Bruges ? Ce n'est pas le genre de la maison, pas le message véhiculé par David Hubert, ni après la victoire de dimanche ni après le 0-0 d'hier soir : "Tout le monde était euphorique après cette très belle victoire contre Bruges mais ça ne restait que trois points de plus. Les Playoffs ne vont pas être décidés après trois ou quatre matches".

"Ces Playoffs, ça va être une course, un marathon, il va y avoir des changements de physionomie après tous les matches. C’est à nous d’être constants, sereins et humbles dans ce qu’on fait pour les appréhender au mieux. Si on veut quelque chose il va falloir aller le chercher et ne pas croire que c’est terminé après trois ou quatre matches" explique Hubert. Le groupe avait été prévenu.

Une baisse d'intensité légitime après les efforts consentis face au Club ? Avec ces trois matchs en une semaine, l'Union retrouve une lourdeur de calendrier qui était la sienne jusqu'au début du mois de février. Vu l'expérience engrangée en la matière lors des dernières saisons et cette année encore, le noyau sait comment digérer cet enchaînement de rencontres. Mais le faire à ce stade de la saison n'est pas anodin.

À l'Union, stabilité ne rime pas avec immobilisme

Autre donnée à prendre en considération : David Hubert a aligné le même onze que trois jours plus tôt. Il faut dire que changer son équipe après une telle performance aurait été curieux. Et que Besfort Zeneli, principal candidat à intégrer l'équipe après son but victorieux contre le Club, était forfait. Mais cette continuité n'est pas anodine pour autant.

Depuis son intronisation, ce n'est en effet que la deuxième fois que David Hubert aligne la même équipe deux fois de suite. La première ? Après la victoire 0-1 à Galatasaray, il avait reconduit le même onze à Anderlecht. Son équipe avait payé les efforts consentis en Turquie, s'inclinant 1-0 au Lotto Park, avec moins d'idées et d'intensité qu'à l'accoutumée.

Ces matchs tiennent à trop peu de choses pour commencer à les utiliser pour dégager des vérités générales. Toujours est-il que l'Union a le noyau et les profils qui en font l'une des équipes de première division qui a le plus réinventé son animation cette saison, notamment depuis la perte de Promise David.

À défaut de devoir se réinventer, l'Union va devoir retrouver de la faim et de la fraîcheur contre Anderlecht : " Ça reste un derby bruxellois, un match qu’on veut absolument gagner. Nos ambitions sont très claires, on sait où on veut aller et comment. Ça passe par être très exigeants envers nous-mêmes, commencer chaque match en voulant le gagner. À nous de bien récupérer, de ne pas avoir une déception trop longue et d’avoir les yeux rivés vers dimanche", conclut Hubert.

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