Un point vaut toujours mieux que rien dans les mauvais jours : la folle série de l'Union depuis deux ans

L'Union Saint-Gilloise n'a pas réussi à trouver la faille contre La Gantoise. C'est un moindre mal, l'équipe poursuit sa série d'invincibilité en Playoffs.

Les matchs entre l'Union Saint-Gilloise et La Gantoise nous valent déjà l'une des statistiques marquantes de la saison. En 18 matchs, les Buffalos sont les seuls à ne pas avoir perdu au Parc Duden cette saison. Mieux, ils l'ont fait deux fois.

Après le 1-1 décroché en phase classique, Gand a récidivé ce soir en contraignant le leader au 0-0. L'Union n'a donc plus que deux points d'avance sur le Club de Bruges, victorieux de Malines sur le score de 6-1.

Un écart toutefois plus grand qu'au début des Playoffs. Parvenir à ne pas perdre dans un total jour sans fera-t-il la différence dans la course au titre ? Toujours est-il que l'Union s'est plus souvent montrée capable que Bruges de faire le dos rond pour grappiller un point (et même souvent trois) dans les moins bons jours.

Plus de deux ans sans défaite en Playoffs

Et cela se remarque : les Saint-Gillois sont désormais à 20 rencontres de rang sans défaite dans les Playoffs, une performance de taille à ce stade de la saison, face à ce qui se fait de mieux dans notre championnat.

Lire aussi… Le coup de la panne : l'Union perd la moitié de son écart sur le Club de Bruges ›

La dernière défaite unioniste dans le sprint final de la saison ? Le 21 avril 2024 contre le Club de Bruges, il y a deux ans et un jour. A l'époque, Dennis Ayensa était encore sur le banc saint-gillois, le club chassait encore son premier trophée parmi l'élite 'moderne' du football belge sous les ordres d'Alexander Blessin, Toby Alderweireld et Jan Vertonghen jouaient toujours au football, Domenico Tedesco n'avait pas encore dirigé les Diables en grand tournoi et le Cercle de Bruges défiait l'Antwerp en Champion's Playoffs. 16 victoires et 4 partages plus tard, l'Union est toujours la mieux placée pour se succéder à elle-même au palmarès mais va devoir se reprendre.