Réaction 🎥 L'Union aurait-elle dû être sanctionnée d'un penalty ? "Si ça se passe au milieu,..."

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
🎥 L'Union aurait-elle dû être sanctionnée d'un penalty ? "Si ça se passe au milieu,..."
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'Union a dû se contenter du 0-0 contre La Gantoise. Max Dean se serait même bien vu hériter d'un penalty dans le temps additionnel.

Relativement impuissante offensivement, l'Union a au moins assuré le point du partage en verrouillant derrière. Un verrou un peu trop serré pour Max Dean, qui explique au micro de DAZN que le ceinturage de Kevin Mac Allister dans le temps additionnel aurait dû, selon lui, être sanctionné d'un penalty.

"Si ça se passe dans le milieu du jeu, on siffle tout le temps. Mais on le sait, c'est différent dans la surface. Je n'arrivais plus à rester debout. C'est aussi simple que ça. Mais si l'arbitre estime qu'il n'y avait pas faute, alors c'est qu'il n'y avait pas faute", déplore-t-il. Le contact semblait pourtant fort léger pour siffler.

Siebe Van der Heyden fidèle à lui-même

L'attaquant anglais ne fait toutefois pas la fine bouche devant ce point conquis chez le leader : "C'est tous ensemble qu'on a réussi ce résultat. On était chez les leaders et on a pris un point, donc c'est une bonne chose. On savait que ça allait être compliqué et on a fait un bon match. Je suis fier de notre prestation".

Toujours dans les rangs gantois, Siebe Van der Heyden a vécu un retour toujours particulier au Parc Duden, mais il s'est montré solide : "En première mi-temps, on avait plus le contrôle du ballon. Mais en deuxième période, c'était plus compliqué. On a bien défendu et on a tout de même réussi à garder le nul. C'était un véritable combat aujourd'hui et on a bien combattu. On était bien dans les duels et on les a mis en difficulté".

Lire aussi… L'Union cale avant Anderlecht : "Il faut être honnête..."

Ralentir 'son' Union dans la course au titre lui fera toujours un pincement au coeur, mais Van der Heyden n'a pas fait de cadeau durant 90 minutes. Il espère 'se racheter' aux yeux de ses anciens supporters en s'occupant désormais du Club de Bruges : "Maintenant on doit essayer d'aller chercher notre première victoire contre Bruges dimanche".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
Union SG

Plus de news

L'Union cale avant Anderlecht : "Il faut être honnête..." Réaction

L'Union cale avant Anderlecht : "Il faut être honnête..."

08:20
Un point vaut toujours mieux que rien dans les mauvais jours : la folle série de l'Union depuis deux ans Analyse

Un point vaut toujours mieux que rien dans les mauvais jours : la folle série de l'Union depuis deux ans

23:20
Keisuke Goto ne veut pas revenir à Anderlecht : une autre destination tient la corde

Keisuke Goto ne veut pas revenir à Anderlecht : une autre destination tient la corde

11:00
Le coup de la panne : l'Union perd la moitié de son écart sur le Club de Bruges

Le coup de la panne : l'Union perd la moitié de son écart sur le Club de Bruges

22:25
Wouter Vrancken à Anderlecht ? Le principal intéressé sort du bois

Wouter Vrancken à Anderlecht ? Le principal intéressé sort du bois

10:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/04: Rits

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/04: Rits

10:00
Le départ de Mats Rits est acté : un autre club de Pro League se propose pour le relancer

Le départ de Mats Rits est acté : un autre club de Pro League se propose pour le relancer

10:00
Le Standard est déçu, mais n'abandonne pas : "Tout resterait ouvert en cas de victoire à Genk"

Le Standard est déçu, mais n'abandonne pas : "Tout resterait ouvert en cas de victoire à Genk"

09:40
🎥 Il n'en avait jamais fait de pareille à Sclessin : la grosse floche d'Ochoa qui inquiète pour le Mondial

🎥 Il n'en avait jamais fait de pareille à Sclessin : la grosse floche d'Ochoa qui inquiète pour le Mondial

09:20
L'Italie finalement bien à la place de l'Iran contre les Diables ? La proposition folle faite à Donald Trump

L'Italie finalement bien à la place de l'Iran contre les Diables ? La proposition folle faite à Donald Trump

09:00
Une grande première pour Vincent Kompany au Bayern : "On m'en parle depuis mon arrivée"

Une grande première pour Vincent Kompany au Bayern : "On m'en parle depuis mon arrivée"

08:40
Officiel : le Standard prolonge un jeune du cru jusqu'en 2028

Officiel : le Standard prolonge un jeune du cru jusqu'en 2028

08:00
🎥 La pression était maximale : le tir au but de Charles De Ketelaere qui prive l'Atalanta de finale

🎥 La pression était maximale : le tir au but de Charles De Ketelaere qui prive l'Atalanta de finale

07:40
Que faisait le jeune Noah Sy dans le groupe du Standard contre l'Antwerp ? Vincent Euvrard s'explique

Que faisait le jeune Noah Sy dans le groupe du Standard contre l'Antwerp ? Vincent Euvrard s'explique

07:00
🎥 Grâce à une galette de Jeremy Doku, Manchester City prend la tête de la Premier League

🎥 Grâce à une galette de Jeremy Doku, Manchester City prend la tête de la Premier League

06:30
Qui pour remplacer Philippe Albert à la Coupe du monde ? La piste Michel Preud'homme est bien sérieuse !

Qui pour remplacer Philippe Albert à la Coupe du monde ? La piste Michel Preud'homme est bien sérieuse !

06:00
Après la déconvenue du week-end, Bruges passe ses nerfs sur Malines et revient à deux points de l'Union

Après la déconvenue du week-end, Bruges passe ses nerfs sur Malines et revient à deux points de l'Union

22:35
Vincent Kompany et le Bayern en finale de la Coupe et encore en course pour un quadruplé historique !

Vincent Kompany et le Bayern en finale de la Coupe et encore en course pour un quadruplé historique !

22:45
🎥 Il y a débat : le premier but du Club de Bruges contre Malines était-il bien valable ?

🎥 Il y a débat : le premier but du Club de Bruges contre Malines était-il bien valable ?

21:20
"Je supporterai l'équipe depuis la maison" : un protégé de Vincent Kompany forfait pour la Coupe du monde

"Je supporterai l'équipe depuis la maison" : un protégé de Vincent Kompany forfait pour la Coupe du monde

22:00
Un Diable Rouge cité dans l'affaire du scandale sexuel qui secoue le football italien

Un Diable Rouge cité dans l'affaire du scandale sexuel qui secoue le football italien

21:40
David Bates sur le banc du Standard, choix ou rechute ? "On devait se poser la question..."

David Bates sur le banc du Standard, choix ou rechute ? "On devait se poser la question..."

21:00
Les bonnes affaires de la Challenger Pro League : ces joueurs seront libres et gratuits cet été !

Les bonnes affaires de la Challenger Pro League : ces joueurs seront libres et gratuits cet été !

20:40
210 minutes cette saison, mais l'arme secrète de Gand en Play-Offs ? "Je savais qu'il était prêt"

210 minutes cette saison, mais l'arme secrète de Gand en Play-Offs ? "Je savais qu'il était prêt"

20:00
Anderlecht aurait perdu sans ses ratés : Wilfried Kanga encore hué par son public, Vanhaezebrouck comprend

Anderlecht aurait perdu sans ses ratés : Wilfried Kanga encore hué par son public, Vanhaezebrouck comprend

13:00
1
Un gros point d'interrogation pour Rik De Mil, moins pour David Hubert : les compos probables d'Union - Gand

Un gros point d'interrogation pour Rik De Mil, moins pour David Hubert : les compos probables d'Union - Gand

12:20
Passé par le Standard chez les jeunes, le capitaine de Seraing Noah Solheid se rapproche d'un club de D1A

Passé par le Standard chez les jeunes, le capitaine de Seraing Noah Solheid se rapproche d'un club de D1A

20:20
Taravel a eu une discussion avec un de ses cadres après Malines : "J'ai donné mon avis, il a donné le sien"

Taravel a eu une discussion avec un de ses cadres après Malines : "J'ai donné mon avis, il a donné le sien"

19:00
4 victoires en 17 matchs à Sclessin, 7 défaites : pourquoi le Standard est-il incapable de gagner à domicile ?

4 victoires en 17 matchs à Sclessin, 7 défaites : pourquoi le Standard est-il incapable de gagner à domicile ?

19:30
2
Mario Stroeykens a-t-il disputé son dernier match pour le RSC Anderlecht ?

Mario Stroeykens a-t-il disputé son dernier match pour le RSC Anderlecht ?

18:40
1
Radja Nainggolan ne voit qu'un entraîneur pour Anderlecht : "Avec les joueurs dont le club dispose,..."

Radja Nainggolan ne voit qu'un entraîneur pour Anderlecht : "Avec les joueurs dont le club dispose,..."

17:30
1
City prêt à parier sur un triplé du Bayern...pour mieux ramener Kompany ? Le CEO bavarois réagit

City prêt à parier sur un triplé du Bayern...pour mieux ramener Kompany ? Le CEO bavarois réagit

18:20
Affaire à saisir ? Le contrat d'un ancien de Charleroi résilié par La Gantoise

Affaire à saisir ? Le contrat d'un ancien de Charleroi résilié par La Gantoise

16:00
Son profil reste très demandé : un ancien artiste de Pro League est libre...mais négocie déjà activement

Son profil reste très demandé : un ancien artiste de Pro League est libre...mais négocie déjà activement

18:00
Un Anderlechtois de retour dans le onze après plus d'un mois ? "Le synthétique n'est pas un problème pour lui"

Un Anderlechtois de retour dans le onze après plus d'un mois ? "Le synthétique n'est pas un problème pour lui"

17:00
Charleroi miraculé mais pas coulé : "Je crois toujours à la première place"

Charleroi miraculé mais pas coulé : "Je crois toujours à la première place"

16:30

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 4
Union SG Union SG 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 6-1 KV Malines KV Malines
STVV STVV 20:30 Anderlecht Anderlecht

Play-offs 2

 Journée 4
Standard Standard 1-2 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 1-1 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 0-2 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 4
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 24/04 FCV Dender EH FCV Dender EH
Zulte Waregem Zulte Waregem 26/04 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved