🎥 L'Union aurait-elle dû être sanctionnée d'un penalty ? "Si ça se passe au milieu,..."

L'Union a dû se contenter du 0-0 contre La Gantoise. Max Dean se serait même bien vu hériter d'un penalty dans le temps additionnel.

Relativement impuissante offensivement, l'Union a au moins assuré le point du partage en verrouillant derrière. Un verrou un peu trop serré pour Max Dean, qui explique au micro de DAZN que le ceinturage de Kevin Mac Allister dans le temps additionnel aurait dû, selon lui, être sanctionné d'un penalty.

🗣️ | « Si c’est au milieu du terrain, c'est une faute. » - Max Dean. 🫠👀 #USGGNT pic.twitter.com/RXBMwRlP1g — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 22, 2026

"Si ça se passe dans le milieu du jeu, on siffle tout le temps. Mais on le sait, c'est différent dans la surface. Je n'arrivais plus à rester debout. C'est aussi simple que ça. Mais si l'arbitre estime qu'il n'y avait pas faute, alors c'est qu'il n'y avait pas faute", déplore-t-il. Le contact semblait pourtant fort léger pour siffler.

Siebe Van der Heyden fidèle à lui-même

L'attaquant anglais ne fait toutefois pas la fine bouche devant ce point conquis chez le leader : "C'est tous ensemble qu'on a réussi ce résultat. On était chez les leaders et on a pris un point, donc c'est une bonne chose. On savait que ça allait être compliqué et on a fait un bon match. Je suis fier de notre prestation".

Toujours dans les rangs gantois, Siebe Van der Heyden a vécu un retour toujours particulier au Parc Duden, mais il s'est montré solide : "En première mi-temps, on avait plus le contrôle du ballon. Mais en deuxième période, c'était plus compliqué. On a bien défendu et on a tout de même réussi à garder le nul. C'était un véritable combat aujourd'hui et on a bien combattu. On était bien dans les duels et on les a mis en difficulté".



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Ralentir 'son' Union dans la course au titre lui fera toujours un pincement au coeur, mais Van der Heyden n'a pas fait de cadeau durant 90 minutes. Il espère 'se racheter' aux yeux de ses anciens supporters en s'occupant désormais du Club de Bruges : "Maintenant on doit essayer d'aller chercher notre première victoire contre Bruges dimanche".