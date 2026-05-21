LIVE : Suivez Anderlecht - STVV en direct commenté (20h30)

Ce jeudi soir, Yari Verschaeren et Thorgan Hazard feront leurs adieux au Lotto Park dans un contexte très particulier.

Tout le monde à Anderlecht, y compris Yari Verschaeren dont c'est pourtant la maison depuis 17 ans, espère bien que ce match contre Saint-Trond sera... son dernier au Lotto Park. Pourquoi ? Tout simplement parce que maintenant que "The Kid" a annoncé son départ, s'il joue un deuxième match à la maison, cela signifiera... que les Mauves ont terminé 5e, et pas 4e, et disputent le barrage face au vainqueur des PO2.

Il y a donc de grandes chances pour que Verschaeren mais aussi Hazard fassent leurs adieux ce soir. Pour eux, ce sera officiel. Pour Nathan De Cat, c'est une possibilité également, même si son départ cet été peut se faire après un ultime amical de préparation ou même match de début de championnat.

Le Lotto Park devrait faire une exception

Problème : les groupes d'ultras animant habituellement les tribunes ont fait savoir qu'ils resteraient silencieux lors des derniers matchs de la saison (sans se prononcer pour l'instant sur l'éventuel barrage). Ce soir, comme face à Malines, le Lotto Park devrait donc être silencieux comme une tombe, à l'exception des éventuels coups de sifflet si Anderlecht déçoit.

C'est un contexte bien triste pour un enfant du club comme Yari Verschaeren. On ignore si Jérémy Taravel le titularisera, mais il lui offrira à coup sûr du temps de jeu. Et si ses dernières saisons ont été en-dessous des attentes, Verschaeren mérite tout de même qu'à l'annonce de son nom, que ce soit en avant-match ou à sa montée au jeu, le stade l'acclame, grève des encouragements ou pas.

Thorgan Hazard, carrément hué lors de sa montée au jeu dimanche dernier, n'aura peut-être pas droit au même hommage. Mais s'il se donne à fond pour cette dernière à domicile, son public pourrait lui rendre un peu de ces nombreux buts et assists qu'il aura signés pendant ses trois saisons au club.