Suis Anderlecht - STVV en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.
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Date: 21/05/2026 20:30
Compétition: Play-offs 1
journée: Journée 9
Stade: Lotto Park

LIVE : Suivez Anderlecht - STVV en direct commenté (20h30)

C'est le match qui sera certainement le moins suivi ce soir : le RSCA reçoit Saint-Trond, pour ce qui devrait être la dernière de Verschaeren et Hazard à domicile.

Tous les matches en direct
Temps   20:30 
Florent Malice
20:26
 Les noms ont été lus par le speaker et la plupart ont été accueillis avec indifférence par les tribunes, sauf celui de Yari Verschaeren, pour lequel la tribune a brisé son voeu de silence
20:25
 Bienvenue au Lotto Park pour ce match entre Anderlecht et Saint-Trond !

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin  
Maamar Ali  
Hey Lucas  
Kana Marco  
Camara Ilay  
Verschaeren Yari  
De Cat Nathan  
Saliba Nathan-Dylan  
Degreef Tristan  
Huerta César  
Sikan Danylo  
Banc
Angely Mathys  
Augustinsson Ludwig  
Hazard Thorgan  
Rits Mats  
Llansana Enric  
Heekeren Justin  
Sardella Killian  
Bertaccini Adriano  
Kanate Ibrahim  
 

STVV STVV
Shinkawa Shion  
Lendfers Matt  
Pupe Joedrick  
Musliu Visar  
Mbe Soh Loïc  
Vanwesemael Robert-Jan  
Sissako Abdoulaye  
Merlen Ryan  
Sebaoui Ilias  
Yamamoto Rihito  
Muja Arbnor  
Banc
Taniguchi Shogo  
Kokubo Leobrian  
Juklerød Simen  
Janssens Wolke  
Diriken Alouis  
Matsuzawa Kaito  
Goto Keisuke  
Nhaili Adam  
Diouf Oumar  

présentation (du match)

Le Lotto Park boudera-t-il les adieux de Yari Verschaeren et Thorgan Hazard ?
Le Lotto Park boudera-t-il les adieux de Yari Verschaeren et Thorgan Hazard ?

Ce jeudi soir, Yari Verschaeren et Thorgan Hazard feront leurs adieux au Lotto Park dans un contexte très particulier.

Tout le monde à Anderlecht, y compris Yari Verschaeren dont c'est pourtant la maison depuis 17 ans, espère bien que ce match contre Saint-Trond sera... son dernier au Lotto Park. Pourquoi ? Tout simplement parce que maintenant que "The Kid" a annoncé son départ, s'il joue un deuxième match à la maison, cela signifiera... que les Mauves ont terminé 5e, et pas 4e, et disputent le barrage face au vainqueur des PO2.

Il y a donc de grandes chances pour que Verschaeren mais aussi Hazard fassent leurs adieux ce soir. Pour eux, ce sera officiel. Pour Nathan De Cat, c'est une possibilité également, même si son départ cet été peut se faire après un ultime amical de préparation ou même match de début de championnat.

Le Lotto Park devrait faire une exception 

Problème : les groupes d'ultras animant habituellement les tribunes ont fait savoir qu'ils resteraient silencieux lors des derniers matchs de la saison (sans se prononcer pour l'instant sur l'éventuel barrage). Ce soir, comme face à Malines, le Lotto Park devrait donc être silencieux comme une tombe, à l'exception des éventuels coups de sifflet si Anderlecht déçoit.

C'est un contexte bien triste pour un enfant du club comme Yari Verschaeren. On ignore si Jérémy Taravel le titularisera, mais il lui offrira à coup sûr du temps de jeu. Et si ses dernières saisons ont été en-dessous des attentes, Verschaeren mérite tout de même qu'à l'annonce de son nom, que ce soit en avant-match ou à sa montée au jeu, le stade l'acclame, grève des encouragements ou pas.

Thorgan Hazard, carrément hué lors de sa montée au jeu dimanche dernier, n'aura peut-être pas droit au même hommage. Mais s'il se donne à fond pour cette dernière à domicile, son public pourrait lui rendre un peu de ces nombreux buts et assists qu'il aura signés pendant ses trois saisons au club. 

Prono Anderlecht - STVV

Anderlecht gagne
Partage
STVV gagne
Anderlecht Anderlecht gagne Partage STVV STVV gagne
33.47% 27.97% 38.56%
Les plus populaires
1-2
(56x)		 1-1
(48x)		 2-1
(43x)

Comparatif Anderlecht - STVV

Classement

4
3

Points

30
40

Gagner

2
3

Perdre

4
3

Buts inscrits

12
10

Buts reçus

17
8

Cartes jaunes

18
8

Cartes rouges

2
2

face-à-face remportés

29
8
11
23/04 20:45 STVV STVV 2-0 Anderlecht Anderlecht
13/12 20:45 Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
19/10 18:30 STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
15/12 18:30 STVV STVV 0-2 Anderlecht Anderlecht
27/07 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-0 STVV STVV
18/02 18:30 Anderlecht Anderlecht 4-1 STVV STVV
13/08 13:30 STVV STVV 0-1 Anderlecht Anderlecht
12/02 16:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV
14/08 13:30 STVV STVV 0-3 Anderlecht Anderlecht
14/12 21:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 STVV STVV
17/10 13:30 STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
25/06 12:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 STVV STVV
18/04 18:00 STVV STVV 0-1 Anderlecht Anderlecht
16/08 18:15 Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV
20/10 18:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 STVV STVV
25/11 18:00 STVV STVV 4-2 Anderlecht Anderlecht
30/09 14:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 STVV STVV
16/02 20:30 STVV STVV 1-0 Anderlecht Anderlecht
20/08 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-3 STVV STVV
22/01 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV
12/08 20:30 STVV STVV 0-0 Anderlecht Anderlecht
29/01 20:30 STVV STVV 1-2 Anderlecht Anderlecht
27/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 STVV STVV
18/03 14:30 STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
20/11 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV
05/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 STVV STVV
10/09 20:30 STVV STVV 0-2 Anderlecht Anderlecht
08/05 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
09/04 20:30 STVV STVV 1-1 Anderlecht Anderlecht
06/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-2 STVV STVV
12/09 18:00 STVV STVV 2-1 Anderlecht Anderlecht
26/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 STVV STVV
09/12 20:30 STVV STVV 4-3 Anderlecht Anderlecht
20/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 STVV STVV
30/07 20:30 STVV STVV 2-4 Anderlecht Anderlecht
28/07 19:30 Anderlecht Anderlecht 2-3 STVV STVV
13/03 19:30 Anderlecht Anderlecht 5-2 STVV STVV
10/03 20:30 STVV STVV 3-0 Anderlecht Anderlecht
01/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-0 STVV STVV
30/09 19:30 STVV STVV 1-0 Anderlecht Anderlecht
22/01 20:00 STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
21/01 19:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
14/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
13/08 19:30 STVV STVV 0-3 Anderlecht Anderlecht
01/02 20:00 STVV STVV 1-3 Anderlecht Anderlecht
23/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-0 STVV STVV
19/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 STVV STVV
09/11 20:00 STVV STVV 3-1 Anderlecht Anderlecht
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Le Lotto Park boudera-t-il les adieux de Yari Verschaeren et Thorgan Hazard ?

Le Lotto Park boudera-t-il les adieux de Yari Verschaeren et Thorgan Hazard ?

18:16

Ce jeudi soir, Yari Verschaeren et Thorgan Hazard feront leurs adieux au Lotto Park dans un contexte très particulier.

Play-offs 1

 Journée 9
KV Malines KV Malines 20:30 FC Bruges FC Bruges
La Gantoise La Gantoise 20:30 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 20:30 STVV STVV
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