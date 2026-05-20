OFFICIEL : Edward Still est le nouvel entraîneur de la RAAL La Louvière

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : Edward Still est le nouvel entraîneur de la RAAL La Louvière
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Edward Still a officiellement été annoncé comme le nouvel entraîneur de la RAAL La Louvière ce mercredi après-midi. L'entraîneur revient en Belgique après un court passage en Angleterre.

Licencié par Watford au début du mois de mai, Edward Still a déjà retrouvé un nouveau défi. L'entraîneur a signé un contrat de 3 ans avec les Loups, qui ont récemment fait leurs adieux à Frédéric Taquin après neuf années de collaboration. "Dès la reprise des entraînements, prévue fin juin, il rejoindra nos Loups avec ambition et détermination afin de préparer la saison 2026/2027 en Jupiler Pro League," écrit le club louviérois dans un communiqué publié sur son site web.

Les mots d'Edward Still et de Toni Turi

"Je suis très heureux de rejoindre la RAAL et La Louvière," a déclaré Edward Still. "J'arrive dans un club qui dispose d’une vision à laquelle je m’identifie et dans lequel je retrouve mes valeurs. Dès le premier entretien, j’ai été touché par l’ambition du projet, par la structure du club et par le parcours réalisé depuis 2017."

Le directeur exécutif de la RAAL, Toni Turi, a justifié ce choix : "Edward dispose d’une expérience intéressante dans le football belge et a connu différentes équipes, divisions et championnats. Lors de nos entretiens, nous avons ressenti chez lui une grande envie ainsi qu’une réelle volonté de s’inscrire dans notre projet."

"Âgé de 35 ans, Edward peut déjà compter sur une riche expérience. Actif depuis plus de dix ans au plus haut niveau, il a d’abord officié en tant qu’analyste, puis comme entraîneur adjoint, avant de devenir entraîneur principal de différentes équipes belges et étrangères," précise la RAAL La Louvière.

Le parcours d'entraîneur d'Edward Still

Edward Still espère évidemment que son aventure à la RAAL sera meilleure que sa récente aventure en Angleterre. À Watford, il n'a pas réussi à atteindre les objectifs fixés. En 15 rencontres, le bilan était catastrophique : trois victoires, quatre partages et huit défaites.

Avant son aventure à Watford, qui a duré de février à mai 2026, il était l'intérimaire du Royal Sporting Club d'Anderlecht suite au licenciement de Besnik Hasi. Après une semaine en tant qu'intérimaire, il avait décidé de laisser sa place à Jérémy Taravel pour tenter sa chance en Angleterre. De juillet à février, il était l'assistant de Besnik Hasi. La saison précédente, il était également adjoint sur le banc du RC Lens avec son frère Will Still.

L'entraîneur a également été le T1 de Courtrai de juillet 2023 à septembre 2023, de la KAS Eupen de novembre 2022 à juin 2023 et de Charleroi de juillet 2021 à octobre 2022. Avant ces aventures en tant que coach principal, il a été assistant en Chine au Shanghai Port entre janvier 2021 et juin 2021. Il a aussi été adjoint à l'Antwerp entre juillet 2020 et décembre 2020, assistant à Bruges entre juillet 2017 et juin 2019, mais aussi analyste vidéo à Saint-Trond d'octobre 2015 à juin 2017. Edward Still va donc connaître sa cinquième aventure en tant qu'entraîneur principal (sans compter l'intérim au Royal Sporting Club d'Anderlecht).

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