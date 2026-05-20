Anderlecht voudrait faire revenir Guillaume Gillet à Neerpede

Selon le Nieuwsblad, les Mauves souhaitent faire revenir leur ancien joueur Guillaume Gillet à Neerpede pour prendre en charge les U16. Aucun accord n'a toutefois encore été trouvé.

Guillaume Gillet connaît très bien Anderlecht. L’ancien Diable Rouge a porté le maillot bruxellois entre 2008 et 2015, période durant laquelle il s’est imposé comme une valeur sûre.

Lors de la saison 2022-2023, il faisait partie du staff technique de Felice Mazzu. Il a également dirigé les RSCA Futures en Challenger Pro League, menant la jeune équipe anderlechtoise à une belle sixième place en D1B. Les deux parties avaient ensuite décidé de se séparer d’un commun accord.

Guillaume Gillet travaille actuellement à l’Union belge. Depuis février 2025, il est l’adjoint de Sven Vermant chez les U17 belges. Il participera bientôt à l’Euro U17, où la Belgique affrontera la Croatie, l’Espagne et l’Estonie.

L’ancien arrière droit intervient aussi régulièrement comme consultant dans les médias. Son profil reste donc bien visible dans le football belge. Selon le Nieuwsblad, Anderlecht voit en lui le futur entraîneur des U16.

La concurrence de La Louvière



Mais son retour n’est pas encore acté. Guillaume Gillet a également reçu une offre de la RAAL La Louvière pour intégrer le staff technique. Il pourrait y devenir l’adjoint d’un nouvel entraîneur principal, alors que les noms d’Edward Still et Sven Vandenbroeck circulent. Les négociations avec Anderlecht se poursuivent, mais l’ancien Diable Rouge n’a pas encore signé.