En plus de Verschaeren, Anderlecht met deux joueurs à l'honneur avant le match contre Saint-Trond

Avant le coup d'envoi contre Saint-Trond, le RSC Anderlecht a mis à l'honneur deux joueurs. Ludwig Augustinsson a fêté sa 100e cap avec les Mauves, Nathan De Cat son titre de joueur de la saison.

Même si le contexte est fort peu festif ce jeudi contre Saint-Trond, cela reste la dernière (supposée) à domicile pour le Sporting d'Anderlecht. Plusieurs joueurs ont donc été mis à l'honneur.

L'un d'eux l'a été par le public, même si aucun tifo ni animation n'a été réalisée, boycott des groupes d'ultras oblige : Yari Verschaeren a été acclamé par le stade à l'annonce de son nom.

Il a été le seul à être célébré de la sorte quand le speaker a donné la composition. Mais avant le coup d'envoi, ce sont deux autres Anderlechtois qui ont été mis à l'honneur pour des raisons différentes.

Les 100 matchs d'Augustinsson, De Cat Joueur de la saison

Ludwig Augustinsson a en effet récemment atteint le cap des 100 matchs sous le maillot Mauve & Blanc, ce qui lui a valu de recevoir le traditionnel maillot floqué du chiffre 100 sous les applaudissements du stade. Un total que le Suédois n'améliorera que s'il monte au jeu, car il est sur le banc.

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Nathan De Cat, lui, a eu droit à une véritable ovation : il a reçu son trophée de Player of the season, élu par les supporters. Un titre assez logique au vu de la progression et des performances du jeune joueur de 17 ans.